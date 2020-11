Debate parlamentario: Candidatos a la AN aseguran que el voto es la única vía en Venezuela

En este programa especial televisado, Zambrano compartió escena con otros candidatos como Jorge Rodríguez y Jesús Faría, del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y Luis Augusto Romero, secretario de Avanzada Progresista

En Venezuela hay dos posturas en el seno opositor: una que tomó la violencia, la ruta fácil, lamentablemente la búsqueda para que otros de afuera le resolvieran los problemas; y otra oposición que buscamos la ruta electoral, buscamos el diálogo, los acuerdos y creamos las condiciones pacíficas para resolver nuestros conflictos con el voto”, expresó este jueves el diputado y candidato por Alianza Democrática, Timoteo Zambrano.

“No hay otro camino y esa es la verdad: las elecciones es la fuerza para cambiar las cosas y debemos tenerlo claro”, expresó durante el primer Debate Parlamentario 2020, transmitido por un medio de comunicación privado tras el acuerdo con los candidatos que se postulan a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.



En este programa especial televisado, Zambrano compartió escena con otros candidatos como Jorge Rodríguez y Jesús Faría, del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y Luis Augusto Romero, secretario de Avanzada Progresista.



“El voto es claro, es transformador, el voto cambia y por ello invitamos a la gente para que vea esta ruta y que el país marche a la normalidad democrática”, dijo Zambrano en una parte del debate, que contó con un estricto mecanismo de participación, con cronómetro que limitaba las intervenciones de cada candidato para optimizar el tiempo.





Zambrano, quien es secretario del partido Cambiemos, y candidato a la reelección como diputado a la AN en la llamada “Alianza Democrática”, integrada por otros partidos tradicionales como Acción Democrática (AD), del cual fue militante en el pasado, recordó que el proceso de integrar la Mesa de Diálogo en 2019 permitió recomponer la vía democrática de la oposición, mediante la reafirmación de las elecciones como camino.



“Este proceso fundamental a lo largo de los últimos 5 años no ha sido fácil. La Mesa de Diálogo firmó acuerdos en 2019 y este proceso eleccionario sale de ese acuerdo, aún cuando la elección (parlamentaria) está en la Constitución, lo reafirmamos con visión democrática para asistir el 6 de diciembre, cuando debemos romper la dualidad”, explicó sobre las dos posturas que describió anteriormente.



El candidato opositor dijo que ningún agente externo debe resolver los problemas internos de Venezuela. Consideró que cuando Joe Biden tome juramento y se posesione como Presidente de EE.UU. la nueva Asamblea Nacional electa debe trabajar en consenso para decirle a ese Gobierno y a cualquier extranjero que no se involucre. “De allí, esperar a que otros no resuelvan nuestros problemas. No es aceptable en la Venezuela de hoy”.

En el desarrollo del debate, Zambrano ofreció su balance sobre los 5 años del periodo parlamentario que está por finalizar en manos de la oposición. “Es positivo, por una parte, porque la oposición en su conjunto logramos una victoria de los dos tercios y nos permitía en aquel momento tener una gestión que ayudara a resolver los grandes problemas nacionales”, dijo el diputado que formó parte de la AN que pasó 5 años en desacato.

No obstante, dijo que “el balance final no es muy bueno”.

“Es una Asamblea Nacional partida en dos, que no logró el foro necesario para funcionar, es un balance negativo en porcentaje de la crisis al no tener Poder Legislativo Autónomo y reconocido por las partes para resolver en conjunto los problemas y es lo que para mí es más negativo”.

Timoteo Zambrano pasó a proponer la conformación de un comité en la nueva Asamblea que se instalará el 5 de enero de 2021, para solicitar ante los países del mundo el cese de las sanciones.

“Es necesario que los factores políticos nos unamos en un solo esfuerzo para atender la emergencia por lo que la AN debe unificarse en ese objetivo”, explicó.

Agregó que es necesario levantar el desacato para que funcione el organismo legislativo, y para eso estará la nueva AN, la cual deberá fomentar el empleo a través del sector privado, apoyar el trabajo a los jóvenes, mejorar los servicios públicos, el transporte, la red ferroviaria, incrementar el desarrollo de la salud en pandemia, apoyar la búsqueda de apoyo tecnológico internacional y ayuda humanitaria en materia de salud, entre otras.

Antes estas iniciativas propuestas, el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, Jorge Rodríguez, se mostró de acuerdo con el trabajo así descrito, que deberá emprender la nueva Asamblea Nacional que será elegida el 6 de diciembre.

Declaraciones de Jorge Rodríguez

“No existe democracia sin elecciones, ni votos y es por ello que Venezuela es un país democrático. Al pueblo venezolano le gusta votar, escoger y participar y no que vengan de afuera a imponerle un líder, ni menos que se autoproclame en ninguna plaza” así lo indicó el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Jorge Rodríguez.

Durante su intervención en el programa Debate Parlamentario 2020 que se realizó en un medio privado como parte del cronograma electoral, el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas detalló que Venezuela enfrenta una disyuntiva histórica de cara a los próximos comicios del 6 diciembre para la instalación de la próxima Asamblea Nacional (AN) tal como de manera estricta lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Señaló que ha llegado la hora de cambiar las cosas que hasta el momento hemos sufrido los venezolanos con esa directiva de la AN, “ha llegado la hora de apuntarnos hacia el futuro y decir basta de todos los daños que se han hecho contra el pueblo” indicó.

Resaltó que se “debe enviar un mensaje al mundo entero, primero que nos dejen en paz y segundo que dejen que Venezuela y su pueblo escojan a sus dirigentes como quieran hacerlo, asimismo, que escojan su propia vía para avanzar hacia el futuro y la prosperidad”.

De igual modo recordó que hay que enviar un mensaje interno para instalar una AN que sea epicentro del diálogo y el encuentro de los empresarios trabajadores, educadores mujeres jóvenes cultores.

Asimismo, el también candidato por voto lista a la AN, Jorge Rodríguez, le recordó a los candidatos de la Alianza Democrática, Timoteo Zambrano y Luis Romero, que ellos fueron diputados de aquel Parlamento que tanto daño le hizo al pueblo y tuvieron conocimiento de todas las acciones que se levantaron contra el país.

Igualmente, les reiteró que participaron en todas las agresiones de aquel Parlamento dirigido por la extrema derecha y tenían en cuenta todas esas agresiones que se perpetraron contra el pueblo de Venezuela, cuando se robaron Monomeros, Citgo y los 30 mil millones de dólares; “es ahora que están pidiendo el voto del pueblo, pero ustedes estaban ahí cuando se aprobó esa Ley de Amnistía, que si no la detiene el Ejecutivo Nacional estuviera peor el país”.

“Ustedes habían aprobado una Ley que amnistiaba a narcotraficantes y homicidas, estaban ahí cuando se intentaba derogar la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), yo sí saludo el carácter de defensa de la soberanía que ustedes tienen, pero son responsables de esa gestión bárbara que tanto daño le hizo al pueblo” aseveró Rodríguez.

Por otra parte, en el caso de las sanciones auspiciadas por el Gobierno de Estados Unidos con el apoyo de la extrema derecha, el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, recordó que son 14 órdenes ejecutivas y leyes ha firmado el Gobierno norteamericano en contra del país, “han atentado contra la economía, la industria petrolera, la salud y la alimentación del pueblo, sin embargo, en los 20 años de Revolución se ha luchado para garantizar la educación, salud y alimentación para todo el pueblo a pesar de las trabas”.

Agregó que se realizará una investigación a fondo de todas las barbaridades cometidas por la Asamblea Nacional en los últimos 5 años. Asimismo, sostuvo que desde las propuestas que serán llevadas al Parlamento se han priorizado una serie de elementos que están dirigidos a la protección de la familia venezolana, en contra de la violencia hacia la mujer, la protección de los abuelos, del emprendimiento y economía digital.

“Este Nuevo parlamento debe tener la capacidad y el carácter de servir como contraloría ante el Ejecutivo Nacional, es necesario que exista una acción común para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos” aseveró.

Enfatizó que se debería incorporar una medida en contra de las sanciones y las acciones que se han impuesto de manera ilegal en contra de Venezuela, las cuales han generado la detención de millones de dólares depositados en cuentas del exterior y han sido utilizados por sectores de la oposición.

El candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar alegó que es necesario la protección de los trabajadores y es por ello que la Ley Antibloqueo juega un papel fundamental, “la inversión en el país se verá protegida a través de esta Ley y será utilizada para la mejora de los servicios, el poder adquisitivo de los trabajadores, el Sistema Público de Salud y la distribución de alimentos al pueblo”.

“El nuevo Parlamento Nacional tendrá como fin tres elementos, el primero es detener la agresión, el segundo convertirse en un espacio por excelencia del diálogo y el encuentro del pueblo en todas sus áreas incluyendo el sector que no participó en esta elección parlamentaria, pero que son enemigos de la violencia auspiciada por el grupo de extrema derecha y por último lograr la construcción de la prosperidad y la paz para el pueblo” agregó Rodríguez.

Por último, invitó al pueblo a salir a votar, “los venezolanos tienen la oportunidad de enviarle un mensaje al mundo, independientemente de su posición política, a través del silencio del voto tienen la oportunidad de elegir un nuevo camino”.