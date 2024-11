Claudio Fermín: «No es comprensible que quienes esgrimen que tienen actas no las consignen»

«Lo que no es compresible es que haya quienes esgrimen que tiene actas per no las consignan», dijo el excandidato presidencial por el partido Soluciones por el Cambio, Claudio Fermín

El excandidato presidencial por el partido Soluciones por el Cambio, Claudio Fermín compareció este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El dirigente criticó los representantes de partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no hayan consignado las actas de votación ante el Tribunal Supremo de Justicia.

«Lo que no es compresible es que haya quienes esgrimen que tiene actas per no las consignan», dijo Fermín.

El dirigente subrayó que la instancia para resolver la crisis que se vive en la nación por la presunta falta de trasparencia en las elecciones es la Sala Electoral del TSJ.

Además agregó que no son las redes, ni páginas web o presidentes o embajadores de potencias extranjeros, los encargados de dirimir la controversia electoral que se vive en la nación.

Fermín llamó a los dirigentes de oposición «ponerle seriedad» a lo que hoy día se vive en el país.

«Tenemos que ponerle seriedad a esto».

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia lleva adelante varias averiguaciones tras el recurso de amparo interpuesto por el mandatario Nicolás Maduro por los comicios presidenciales.