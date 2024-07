Chavismo convocó a grandes marchas en el país para defender la paz y celebrar la victoria. También convocó a los chavistas a Miraflores

Jorge Rodríguez también dijo «nos vamos para Miraflores a defender nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad y sobre todo nuestro derecho a elegir y a defender el resultado de esa elección»

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este lunes la convocatoria a las fuerzas revolucionarias a grandes marchas en todo el país ante «los intentos de violencia que adelanta la extrema derecha tras la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este 28 de julio».

En declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez fustigó que para la oposición fascista «las elecciones no son otra cosa que una oportunidad para la violencia y es lo que están intentando hacer en este momento, y les decimos no lo vamos a permitir, no lo va a permitir el presidente Nicolás Maduro, no lo van a permitir los Poderes Públicos del Estado venezolano y sobre todo no lo va a permitir el Pueblo de Venezuela», manifestó.

En este sentido, convocó al Pueblo «a grandes marchas el día de mañana (30 de julio) a las 2 de la tarde para defender la paz de la República».

Resaltó que esta vez tampoco van a lograr generar violencia y extendió la convocatoria «a todas las fuerzas del Pueblo revolucionario venezolano a que hagan grandes marchas en sus ciudades, en sus estados. Ha sido una campaña electoral caracterizada por el intercambio, por el encuentro de nueve candidatos con sus seguidores», mientras «el otro (el representante del extremismo) estaba organizando la fuerza de choque para el día después».

Rodríguez enfatizó que «por más que nos nieguen los medios de comunicación y nos nieguen ustedes (los extremistas), en el día después nosotros también existimos y somos la mayoría», puntualizó.

«Seremos por miles desde todos los cuatro puntos cardinales que salieron el día el cierre de campaña para plegar todas las avenidas de esta capital. Nos vamos para Miraflores a defender nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad y sobre todo nuestro derecho a elegir y a defender el resultado de esa elección», recalcó.