Cabello: Incursión militar en el país desataría rebelión en América

Caracas- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reafirmó hoy sábado que más de 4 millones de milicianos y milicianas están listos para defender la Patria ante cualquier agresión imperialista.

Las declaraciones las hizo en referencia al señalamiento que hiciera el exvicepresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien esta semana afirmó que de existir una intervención militar en Venezuela, está se convertiría en un segundo Vietnam “porque hay más de 100 mil milicianos armados con AK, fusiles y misiles”.

“No son 100 mil, son 4 millones de milicianos y milicianos listos para defender la Patria, no solo estamos armados con AK, fusiles y misiles. Tenemos una Fanb auténticamente bolivariana, revolucionaria, antiimperialista y eso no lo tiene usted señor Santos”, expresó desde el estado Miranda, durante los actos conmemorativos del natalicio 203 del general Ezequiel Zamora.

Asimismo, aseguró que de existir esta incursión militar en el país, “se desataría una rebelión popular en los pueblos de América Latina contra el imperialismo”.

“Dice usted una verdad a medias, es probable que no solo sea un segundo Vietnam porque estoy seguro que América entera, los pueblos de América, empezarían una revolución popular, en muchos países, incluido Colombia, contra el antiimperialismo”, subrayó.

Señaló que “la oligarquía no se cansa de subestimar al pueblo de Venezuela pero lo que ellos no saben es que a pesar de no tener estudios en Harvad, tenemos los pantalones bien puestos para defender la Patria”.

