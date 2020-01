Cabello: Comisión Preliminar para designar CNE sigue funcionando

Cabello enfatizó que la tolda aurinegra debe realizar elecciones internas para resolver sus conflictos, como lo solicita algunos de sus dirigentes

Caracas- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, indicó que el Comité de Postulaciones está abierto y esperan que el diputado Luis Parra convoque el siguiente paso.

“Estamos esperando que Parra convoque lo que tenga que convocar, el Psuv está ahí, recordemos que la Comisión Preliminar sigue funcionando a pesar de su desacato”, dijo.

Reiteró que la nueva directiva de Parra debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia para abordar soluciones al desacato.

“Tiene que acudir al TSJ para que revise el desacato de la AN y ver si es factible… Si algunos no quieren participar, esos son los que están alejados de la realidad, los que no entienden que aquí habrá elecciones este año”, aseveró.

Cabello agregó que la polémica y división entre los dirigentes de Primero Justicia debe ser tratada entre ellos. “Primero Justicia contra Primero Justicia, nosotros no tenemos nada que ver ahí”, manifestó el constituyentista.

Enfatizó que la tolda aurinegra debe realizar elecciones internas para resolver sus conflictos, como lo solicita algunos de sus dirigentes “son incapaces de hacer elecciones entre ellos (…), son unos nulos, en el mundo nadie sabe ni le importa los problemas de Primero justicia”, aseguró.

Respecto a la decisión de Guatemala de romper relaciones con Venezuela, aseguró que ya estaban rotas desde hace tiempo y que la postura de Alejandro Giammattei no tendrá incidencias en el país.

Foto: Agencia