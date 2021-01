Arreaza tras respaldo de Canadá a Juan Guaidó: Qué triste papel han jugado, una vergüenza

El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, indicó que su país seguirá apoyando y reconociendo a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó

El canciller Jorge Arreaza se pronunció sobre el anuncio del Gobierno de Canadá quien mantendrá el respaldo a Juan Guaidó, y dijo que ha sido un “triste papel” el que han jugado con el apoyo a las políticas y sanciones de EE. UU.

Lea también: El Gobierno de EE. UU desconoce al nuevo Parlamento y reitera su apoyo a Guaidó

“Como el gobierno de Canadá no respeta, ni la Carta de la ONU, ni la soberanía de Venezuela, anuncia que seguirá subordinado a las políticas y sanciones de EEUU para violar los derechos humanos de los venezolanos. Qué triste papel han jugado. ¡Una vergüenza!”, afirmó Arreaza vía Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, indicó que su país seguirá apoyando y reconociendo a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó.

“Como las elecciones del 6 de diciembre no fueron libres ni justas, Canadá continuará reconociendo a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en 2015, como la legislatura legítima de Venezuela y su presidente como Presidente interino”, posteó Champagne en su cuenta oficial Twitter.

Canada will always stand with 🇻🇪 in their fight to restore democracy. @jguaido

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 4, 2021