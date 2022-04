Alcalde Sobalvarro: «el bolívar es la única moneda de libre circulación en nuestro país»

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa Visión Global transmitido por las pantallas de Coquivacoa TV y Canal 11 del Zulia, en su editorial se refirió a la adopción de la resolución presentada por el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, indicó que una vez más Venezuela está colocando a debatir en el consejo de seguridad de la ONU todo lo referente a las medidas coercitivas unilaterales. Manifestó «ya está bueno que el Estado Norteaméricano siga imponiendo políticas coercitivas unilaterales a aquellos países que de una u otra manera no están de acuerdo con la política internacional de su gobierno y los países que lo acompañan como la Unión Europea y algunos otros países de América, Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo».

Agregó «solicitamos el levantamiento total y definitivo de las bestiales medidas, embargo y las sanciones económicas, además que se eliminen las medidas coercitivas unilaterales. Un poco más de 30 países están siendo amenazados, sus economías, las necesidades del pueblo son vulneradas, en cuanto a que estas medidas suprimen la actividad económica y se viola el derecho humano, a la vida, al trabajo, a seguir cada país en paz en el marco de su constitución, seguiremos abogando para que los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU)., señor Joe Biden, levante definitivamente estas medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y libere ya nuestra economía de este embargo, igual seguimos respaldando a Cuba, Nicaragua, Irán y hoy día a Rusia porque también está siendo afectada como la China por este tipo de medidas, bueno, ahí está la ONU, ojalá y se escuche al grupo de los no alineados, más de 120 países apoyando a Venezuela para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales».

En materia nacional, sobre la oficina de asistencia técnica que abrirá la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, el economista resaltó que el Presidente de la República está abriendo las puertas a la CPI para que ellos mismos vayan a investigar en los barrios, urbanizaciones, fábricas, campos petroleros y territorios rurales, para que hablen con las personas sobre la defensa de los derechos humanos en el país. Alegó «aquí en Venezuela lo que está pasando es que se está desarrollando la revolución bolivariana, socialista, chavista, la revolución del siglo 21, aquí no tenemos nada que esconder, esperemos pues que esa oficina que se instalará en la ciudad capital, esté haciendo veeduría las 24 horas del día y que sus informes y observaciones sean objetivas para que llegue al mundo entero, a través de los medios lo que en verdad está pasando en Venezuela, que no es más que todos estamos felices y seguimos apoyando a nuestro gobierno bolivariano y revolucionario que preside Nicolás Maduro Moros.»

El Alcalde Bolivariano Econ. Alberto Sobalvarro, informó que en 15 días se logró restablecer en un 100% el servicio eléctrico en todas las islas del municipio. Agradeció a las direcciones de despacho y de asuntos territoriales, al equipo de Corpoelec de Almirante Padilla y especialmente al pueblo que aguantó estoicamente varios días sin electricidad. Reiteró que harán un informe para elevarlo el presidente de Corpoelec región zuliana y al general en jefe Néstor Reverol para que lleguen los transformadores y un nuevo cableado. Señaló «para aquellos contrarrevolucionarios y oposición que quieren sacar por ahí en algunos periódicos y redes sociales que no estamos haciendo nada, que Isla de Toas está abandonada, que hay caos, miren, desde su fundación como municipio aquel 26 de mayo de 1989 por el maestro Amado Pereira y un grupo de hombres y amigos que les dolían esos territorios insulares, jamás ha habido un gobierno que se preocupara más por la gente, por su pueblo y en esta primera etapa de gestión, por el rescate eficiente para que los servicios públicos funcionen totalmente».

Sobre el tema del suministro de agua, sostuvo que dependen del bombeo de agua de la planta de Indio Mara que llega a San Rafael del Moján, donde hay una estación con una bomba que se dañó y logró reparar en tres días, desde ahí hay una tubería de 5 kilómetros que va de San Rafael del Moján hasta Punta Arenal en Isla de toas, «esa tubería lamentablemente, no se había dañado nunca y esta vez se averió, en la primera fase tuvimos que cubrir por lo menos 25 centímetros de rotura, los pernos se oxidaron, el maltrato del agua, del clima, el salitre y lo corregimos, después reparamos la otra avería un poco más allá casi llegando a Isla de Toas, unos 35 centímetros también, bueno, ahí está en las redes los videos, las imágenes de todo el trabajo que conjuntamente hizo este equipo de la Alcaldía Bolivariana de Almirante Padilla, con nombre y apellido, debemos agradecerle a Douglas Pirela, director del despacho, a nuestro director general Marlon Díaz, también al director de asuntos territoriales Ricardo Almarza y a todo el equipo de Hidrolago Padilla» dijo.

Acotó que fueron casi 15 días laborando día y noche, hasta 20 horas y el día viernes en la noche se logró restablecer el servicio,»iniciamos el llenado del tanque e hicimos un despliegue total de los cisternas con los que contamos, el camión rojo, rojito constituyente y el camión blanco chino, así les decimos, también por tubería logramos llevar el agua hasta el sector Las Playitas casi llegamos al Toro y por la otra tubería hasta el Tapón y las Villas, no descansamos, estuvimos viernes por la noche, sábado día y noche y ayer domingo durante todo el día bombeando por tuberías y llevando agua con los cisternas, por lo que podemos decir que hoy todas las familias, en todas las casas isleñas, hay agua y seguirá habiendo agua, ya estamos terminando de firmar con el fin de conseguir los recursos necesarios para restablecer ese servicio 100% por tubería, el bombeo se hace de cuatro horas en la mañana y cuatro horas por la tarde, eso limita, tampoco tenemos en este momento la capacidad de almacenamiento de agua, pero esto lo vamos a solucionar, cuente el pueblo de Almirante Padilla, sobre todo nuestro pueblo de Isla de Toas, que nosotros responsablemente asumimos los problemas de los servicios públicos, electricidad, agua, transporte lacustre y terrestre, seguridad, aseo urbano y todo lo que tenga que ver con nuestro pueblo, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, municipales o nacionales, ahí hay un gobierno patriota, revolucionario, socialista, madurista y profundamente chavista al frente para resolver los problemas de los servicios públicos en buena hora, electricidad y agua, ahí estamos encaminados para solucionar definitivamente el tema del transporte lacustre lo vamos a resolver en estos próximos días y seguiremos avanzando para hacer de Insular Almirante Padilla un territorio de paz, progreso y oportunidades» afirmó el Alcalde.

En el ámbito internacional, con respecto al reclamo de Argentina al Reino Unido de reanudar el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Sobalvarro explicó que las mismas están al sur del Atlántico siendo al principio invadidas por España, pero esos territorios prácticamente no tenían recursos minerales como el oro, diamante y aquello que apetecía al imperio español, después vinieron los franceses y terminaron de llegar los ingleses y norteamericanos a establecerse para el tránsito de galeones dedicados a la pesca de la ballena, pero fue al final en 1882, cuando definitivamente después de varias negociaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, se instalaron los ingleses en el territorio de las Falkland o Islas Malvinas como le dicen los lugareños bien sean británicos o argentinos.

Recordó que el 2 de abril de 1982 fue cuando valerosamente en medio de la situación política, de rechazo, del bajo nivel de popularidad que tenía la dictadura que encabezaba el general Galtieri, se llamó a la Fuerza Armada para que iniciara un despliegue militar naval y aéreo hacia el territorio de las Islas Malvinas. Expresó «muchos comentarios hay al respecto sobre la estrategia militar de los ingleses que fueron sorprendidos, en ese momento prácticamente estaban vendiendo la mayoría de su flota naval, se dice que si los argentinos hubiesen esperado para finales de ese año 1982, es posible que el resultado de la guerra hubiese sido otro, no fue así, la Argentina, su fuerza armada, la nación, su pueblo, desde el principio apoyó recuperar las Malvinas, porque ese es un territorio de la nación, como está escrito, así está en su data histórica. En 1982, tras el primer desembarco que tuvieron con su flota naval, marines e infantería de marina, llegaron y atacaron los puestos de mando militar ingleses y capturaron, haciendo rehén al gobernador de las islas, esa vez vimos todos en vivo y directo como los soldados británicos se rindieron e inmediatamente los ingleses enviaron sus portaaviones y barcos, dando inicio a una guerra que duro un poco más de un mes, donde Argentina, en muchos de los días del enfrentamiento, estaba en victoria, pero lamentablemente la superioridad militar de los ingleses en cuanto a equipos, submarinos, portaaviones, aviones y el caso del clima en el territorio de las Islas Malvinas afectó generando mucha dificultad para la ansiada victoria de los argentinos».

Resaltó que solamente cuatro países de América apoyaron entonces a Argentina sobre defender y recuperar su territorio, la República de Panamá, Venezuela y Perú, el resto de los países, incluyendo a Chile en el cono sur, no respaldaron a la Argentina sino que se unió a los Estados Unidos de Norteamérica en vez de apoyar en su patio o en su territorio latinoamericano, caribeño, atlántico, al pueblo argentino, se lo brindaron a los ingleses. Sostuvo «habría que preguntar en estos momentos a aquellos que querían activar el TIAR aquí en Venezuela, el Tratado Interamericano de Acciones Recíprocas, que es una organización al servicio de los países latinoamericanos y caribeños para defenderse de cualquier invasor que esté fuera del hemisferio americano o latinoamericano y caribeño, a aquellos que estaban a favor, recuerden cuál fue la posición del TIAR, de EE.UU. y el resto de los países latinoamericanos y caribeños en contra de la soberanía de las Malvinas como territorio de la Argentina, después de la derrota volvió la democracia, ya se cumplieron 40 años de esa titánica victoria que en inicio tuvieron los argentinos y que después la superioridad militar de la potencia de Gran Bretaña y con el apoyo de las grandes potencias del mundo, se vieron obligados a rendirse y retirarse pero todavía solicitan ante la ONU que se cumpla el tratado de 1965 donde debe dialogarse para que pueda Argentina recuperar las Islas Malvinas».

En materia económica, referente a la aplicación de la declaración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) Sobalvarro considero «ese es el camino, soy uno de los que más contento está de la manera como se viene desenvolviendo la actividad económica en el país, así lo anunció nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en aquel plan de la nación en septiembre del año 2018, donde eliminó la ley de ilícitos cambiarios y aplico otras medidas, ahora el IGTF como lo dice el diputado Jesús Faría, está aplicado solamente a las grandes transacciones financieras, aquellos minoristas, pequeñas empresas familiares, cooperativas, negocios que no tienen ese flujo de ingreso, egreso y de transacciones, por supuesto que no pagarán en absoluto, ese impuesto está por el orden del 3 por ciento, aquellas medianas y grandes empresas, que son las que en verdad manejan grandes volúmenes de compra y venta de bienes y servicios, serán las que cancelarán dado que el impuesto está aplicado al uso directo de divisa extranjera, esto es necesario en cualquier país del mundo, en los EE.UU., Europa, Asia, si no se le da uso y circulación a la moneda nacional por supuesto que cualquier otra moneda que la esté desplazando debe ser pechada con un impuesto, en este caso se hará en un el 3%, aquellas personas que vayan a un abasto, tienda, supermercado o bodega, a una distribuidora o venta de repuestos y quiera cancelar en otra moneda por lucirse o porque no le gustan los bolívares, va a tener que pagar el 3% por el uso de esa divisa extranjera, pueden ser dólares, euros, rublos, yuanes, cualquier moneda que se utilice en el territorio nacional se va a pechar con el 3% si se hace directamente, pero si usted va y cambia esas divisas en bolívares y va y paga en bolívares, nadie le va a cobrar ningún impuesto, igual si paga con tarjeta de débito en dólares, como el descuento se hace en bolívares, tampoco le van a cargar ese impuesto y si usted en verdad cree que el dólar está más sólido en estos momentos que el bolívar, bueno se equivoca, el bolívar se está consolidando, este es la única moneda o signo monetario legal de libre circulación en nuestro país, así lo establece la soberana constitución en su artículo 318, donde le da atribuciones al Banco Central de Venezuela para tratar el tema de la política monetaria del país, aquella que maneja nuestra economía, que no puede ser si no en bolívares».

Resaltó «nosotros nos oponemos a la dolarización de la economía, estamos de acuerdo en el libre ejercicio que tiene la república, en la necesidad derivada por el embargo bestial de EE.UU. y por la situación crítica económica que tenemos, no poder exportar petróleo, hierro, materias primas y el no poder importar nada, por supuesto que nos limita, entonces nos vimos en la necesidad de permitir el uso de divisas pero no para dolarizar la economía si no con el fin de equilibrar el flujo de dinero que necesitamos obtener con las transacciones que se hacen en las importaciones y exportaciones, pero ahí está el bolívar, más vivo que nunca y ahora no solamente tenemos la representación del bolívar fiduciario, el bolívar facial ese que vemos en billetes, si no que también se ha impuesto el bolívar digital y todas las transacciones, casi ya en un 85% , se están haciendo a través del signo monetario nuevo, digitalización de las transacciones financieras y comerciales y la bancarización, todo enmarcado en la política de fortalecer el bolívar, que había sido atacado en los últimos 10 años de manera miserable por los EE.UU., sobre todo en la frontera con Colombia y Brasil, quisieron pulverizarle, nos arrinconaron, botaban los bolívares, contrariamente, gracias a la resistencia, hoy día se están recogiendo los bolívares, la liquidez monetaria ahora está representada en un volumen, en una cantidad de bolívares en la calle y digitales en los bancos, entonces han sido buenas la bancarización, el uso de divisas, el impuesto a las grandes transacciones financieras, la consolidación del bolívar y por supuesto, debe reactivarse, lo vuelvo a repetir en este programa, las casas de cambio, operadores cambiarios y casas de intercambio en las fronteras, puertos, aeropuertos, centros comerciales y en cualquier zona donde se necesite, que cualquiera que quiera, venga o que se vaya al exterior, pueda cambiar sus bolívares por divisas, sus divisas por bolívares, solamente así podrá nuestro gobierno recaudar los bolívares que tanta falta nos hacen».

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de RNV 91.7 FM y Fe y Alegria 88.1 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial, «señores de Rusia, gobernantes de Ucrania, de Estados Unidos, Europa, China, pónganse de acuerdo y terminen ya con esa guerra, ninguna pelea tiene saldos positivos, todas tienen saldos negativos, es tiempo ya que se pongan de acuerdo, detengan esas bajas civiles colaterales, destrucción de infraestructuras eléctricas, aeropuertos, infraestructura hidrológica, de bando y bando, cualquiera sea el motivo las guerras ya estas no son necesarias, vamos a apoyarnos en el equilibrio en la ONU, para eso fue creada, vayan allá, pónganse de acuerdo y terminemos con el conflicto, no más guerra, el mundo lo que quiere es paz, lo que quiere es producir alimentos, que se acabe la guerra y la hambruna, también llamo a la paz en Venezuela, a la unión y el reencuentro de todos, mucha gente retornando, terminen de regresar que este sigue siendo el mejor país del mundo». «Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod