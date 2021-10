Alcalde chavista en Táchira es obligado a renunciar a su puesto «por motivos políticos»

Lo ocurrido con el alcalde chavista en Táchira se produce luego de la detención del director de Corporsalud Táchira, Ildemaro Pacheco, y otros trabajadores de esa organización regional

William Gómez, alcalde del municipio Bolívar del estado Táchira, anunció que «por motivos políticos» tuvo que renunciar su cargo y entregárselo a la presidenta del Concejo Municipal este viernes 8 de octubre.

Lea también: Jefa de observadores de la UE en Venezuela: La misión será «independiente, neutral e imparcial»

Gómez colocó en sus estados de WhatsApp que dejará el cargo «por bien para nuestro municipio y mi equipo de trabajo que son unos guerreros».

De manera extraoficial se conoció que Gómez estuvo en horas de la noche del jueves 7 de octubre en el llamado «La redoma del cementerio» en la población de San Antonio. Allí refieren que atendió una llamada y durante la conversación se molestó y colgó la misma. Casi de inmediato apareció una comisión de la Guardia Nacional que se lo llevó detenido al comando de ese cuerpo de seguridad en la citada población.

Al enterarse la gente de la localidad, salieron a protestar para pedir la liberación de Gómez.

Los datos extraoficiales refieren que Gómez estuvo por poco tiempo en el comando de la Guardia Nacional porque fue trasladado a San Cristóbal. Allí, el alcalde manifestó en sus redes sociales que estaba en una reunión y que todo estaba bien. Horas más tarde, se conoció que debía entregar su cargo.

Otra de las informaciones que se manejan es que el 7 de octubre, el actual ministro de Industrias, Jorge Arreaza, estuvo reunido en la frontera con el «protector» del Táchira y candidato a la gobernación, Freddy Bernal, por lo que pudiera existir una conexión entre este hecho y la posterior renuncia forzada de Gómez a su cargo como alcalde.

Vida política del alcalde chavista en Táchira

El político, quien forma parte de las filas del PSUV, no fue considerado en las elecciones primarias del partido para continuar al frente de la alcaldía del municipio Bolívar y él aspiraba a la reelección. Como no pudo participar, habría apoyado a una persona en particular mientras que Bernal estaría postulando a otra aspirante. En el proceso de agosto ganó la que es respaldada por el llamado «protector» y, de acuerdo a lo conocido, desde entonces ha tenido problemas más evidentes.

Se cuenta que William Gómez se habría enfrentado a los designios del partido rojo y criticado las políticas que se han dictado desde la dirección regional del PSUV e incluso del gobierno central, donde ha denunciado irregularidades de las que él mismo habría sido partícipe.

Lo ocurrido con el alcalde Gómez se produce luego de la detención del director de Corporsalud Táchira, Ildemaro Pacheco, y otros trabajadores de esa organización regional -que es afín a la administración de Laidy Gómez- por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB).

Al parecer, a Pacheco y a otros tres directivos de Corposalud se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, obtención ilegal de lucro en actos de administración pública y agavillamiento. La noche del jueves 7 de octubre se conoció que estas personas fueron presentadas sin cumplir el procedimiento legal establecido.

Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, consideró estos arrestos como una «retaliación política» y dijo que ocurren a tan solo un mes de las elecciones regionales. Además, tildó de «falsos positivos» los cargos que se le imputan al personal de Corposalud que fueron aprehendidos.

«Aquí el corrupto es él y no existirá cárcel donde entren todos los tachirenses que le darán la espalda, por sus actos de violencia y destrucción con este pueblo», declaró Gómez, en referencia a Freddy Bernal.

1) #7oct Retaliaciones políticas del régimen generan detención de 4 funcionarios de @Corposalud_tach : 1. Ildemaro Pacheco

2. coylud Arias

3. Lorena Colmenares

4. Braulio Gómez FAES se los llevó por orden de Fredy Bernal. Acciones y represalias a 1 mes de las elecciones!!! pic.twitter.com/ewLgSb9EAI — Laidy Gomez (@laidygomezf) October 7, 2021

2) #7oct Los delitos que alegan es “peculado de las medicinas que entregamos en las comunidades que el régimen tiene aguantando hambre” El delito político… mi denuncia a Fredy Bernal por corrupto y contrabandista. Familiares de los detenidos exigen que se les permita verlos. pic.twitter.com/bziTmKdt5R — Laidy Gomez (@laidygomezf) October 7, 2021