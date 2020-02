Diosdado Cabello: En el 2021 la presidencia de la AN tiene que recibirla un revolucionario

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aprovechó para referirse a las elecciones parlamentarias que están planteadas para este año

Caracas- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hoy sábado durante los actos conmemorativos del natalicio 203º del general Ezequiel Zamora respondió a las declaraciones del expresidente colombiano Juan Manuel Santos según las cuales de ocurrir una intervención militar en Venezuela la situación se convertiría en algo similar a Vietnam “porque hay más de 100 mil milicianos armados con AK, fusiles y misiles”.

“No son 100 mil, son 4 millones de milicianos y milicianas listos para defender la Patria, no solo estamos armados con AK, fusiles y misiles; estamos armados con una cosa que usted no tiene: dignidad. Tenemos la dignidad de un pueblo que no se arrodilla ante el imperialismo. Tenemos una FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) auténticamente bolivariana, revolucionaria, antiimperialista y eso no lo tiene usted señor Santos”, expresó desde el estado Miranda.

Recuperar la AN

Por otra parte, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprovechó para referirse a las elecciones parlamentarias que están planteadas para este año y en las que el sector oficialista se propone recuperar el mando del poder legislativo.

“Este año la Revolución bolivariana debe recuperar todos los espacios de la Asamblea Nacional y el 5 de enero de 2021 tiene que recibir la presidencia de la AN un chavista o un socialista para ponerla a la orden del pueblo”, sentenció.

