FAES arrestó a la hermana de Hugo Carvajal en Monágas

Caracas- El grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanó en Monágas la residencia y arrestóayer sábado a Vilma Carvajal, hermana del ex funcionario chavista y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Hugo Carvajal.

El hecho sucedió ayer sábado cuando en un operativo de los cuerpos de seguridad en la zona Viento Fresco del estado Monágas resultó allanada la vivienda para posteriormente arrestar a la hermana del ex jefe de inteligencia militar chavista.

Luego de romper relaciones con el chavismo, Carvajal fue arrestado en Madrid por la Policía Nacional de España el 12 de febrero del año pasado. Desde entonces se inició un extenso proceso jurídico para que su extradición a Estados Unidos, país que le acusa de haber colaborado con las FARC para introducir cocaína en territorio norteamericano.

En un principio, las autoridades españolas habían negado la extradición pero eventualmente esa decisión se echó para atrás.

Carvajal profugo

Actualmente, Carvajal se encuentra a la fuga luego de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, quien llevaba el caso, anulara la decisión tomada previamente por la Sección Tercera del mismo tribunal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, que rechazaba la extradición Carvajal hacia Estados Unidos.

Desde entonces, Carvajal se mantiene prófugo para evitar entrar en una cárcel estadounidense al mismo tiempo que las autoridades de Washington han presionado al gobierno español para lograr su recaptura.

Antes de darse a la fuga, Carvajal explicó a la Justicia española que no confía en Estados Unidos ya que en esa jurisdicción no tendría defensa de ningún tipo ni se le permitirían presentar pruebas o evidencia. Además, señaló también que las únicas personas que podrían testificar a su favor “están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, presos en México o muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba a mí las órdenes directas”.

