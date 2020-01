Diosdado Cabello reconoció a la nueva directiva de la Asamblea Nacional (+VIDEO)

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello reiteró su rechazo a la confrontación interna entre la oposición en medio de la cual se dio la elección de la nueva directiva de la AN el pasado 5 de enero

Caracas- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, informó hoy que el órgano que preside, «cumple con informar a las partes involucradas en este triste espectáculo que estamos revisando el comportamiento, no vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo y tomaremos las decisiones para evitar que paralicen el Estado», dijo

Desde el Palacio Federal Legislativo, acompañado con el directiva de la ANC aseguró que los mismos sectores que hace tres meses estaban sentados abrazados, ahora es gente que ha perdido la cordura política por la ambición de controlar los recursos.

Recordó que tal y como lo ha anunciado el gobierno nacional, este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas para crear una nueva Asamblea Nacional (AN). «Esto es un problema que se disuelve, ellos están peleando por una botella vacía, la AN es un órgano destruido por la oposición venezolana», aclaró.

Cabello reiteró su rechazo a la confrontación interna entre la oposición en medio de la cual se dio la elección de la nueva directiva de la AN el pasado 5 de enero.

Lamentó que dicha confrontación se haya dado entre sectores internos de la misma bancada de oposición en el parlamento por parte de quienes. «Nosotros hemos insistido innumerables veces que ese problema tiene solución pronto este año con las elecciones a la AN y resuelto el problema de fondo, con una nueva Asamblea Nacional votada por los venezolanos en elecciones libres, transparentes, universales y secretas», dijo.

Rechazó que los medios de comunicación hayan sido golpeados y atropellados durante estos últimos días, asimismo, repudió el bloqueo de las cuentas twitter allegadas el gobierno nacional.

«El chavismo no tiene nada que ver en estos hechos (de la AN), hemos insistido que ese problema es de solución rápida, este año habrá elecciones a la AN, resuelto el problema de fondo», dijo Cabello.

Asimismo, destacó que la ANC hará lo necesario«para que funcione el Estado ante la inoperancia de un órgano destruido por la oposición».

«La ANC cumple con informar a las partes involucradas en este triste espectáculo que estamos revisando el comportamiento, no vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo y tomaremos las decisiones para evitar que paralicen el Estado», manifestó.

En cuanto al desacato de la Asamblea Nacional

Cabello aseguró que jamás han desconocido al parlamento, «Reconocemos las nuevas autoridades de la AN, absolutamente. Jamas hemos desconocido a la AN, quienes han dirigido a la AN lo han hecho en medio de la figura de desacato (…) Lo ideal es que el presidente rindiera su mensaje anual ante la AN, es una decisión de él. En todo caso, siempre estará la ANC para cubrir el espacio que deba cubrir. Queda tiempo todavía y que la locura de la oposición pueda calmarse», manifestó.

Cabello, pidió además disculpas al mundo «por el vergonzoso espectáculo que está dando la oposición».

«La oposición perdió la cordura política solo por la ambición de controlar unos recursos. Esta disyuntiva se resuelve con elecciones. Debemos tener una nueva AN a través del voto del pueblo, con unas elecciones libres», señaló.

