Juan Pablo Guanipa no descarta que el TSJ intente “modificar” directivas de los partidos políticos

El diputado, Juan Pablo Guanipa, aseguró que trabajarán juntos por el pueblo y aclaró que “el Parlamento es el único poder legítimo con el que sigue contando Venezuela”

Caracas- El parlamentario Juan Pablo Guanipa, perteneciente a Primero Justicia (PJ) del estado Zulia, calificó de “traidores” a los diputados que habrían votado por Luis Parra, así como a los dirigentes oficialistas que habrían avalado su nombramiento como jefe del Parlamento.

De igual manera expresó su compromiso con los venezolanos.

“Que sienta Venezuela que sus diputados están con ella, que nos duele profundamente el país, que no vamos a dejar que Venezuela se pierda, que vamos a luchar por rescatar su democracia y libertad y a luchar porque este país vuelva a ser un país de oportunidades donde la gente pueda estudiar, trabajar, emprender y podamos recibir a los seis millones que han tenido que irse por la tragedia generada por Nicolás Maduro. Estamos dispuestos a dar nuestro trabajo, nuestro concurso y hasta nuestra vida por la libertad de Venezuela”, agregó.

Asimismo, el dirigente, aclaró que el Parlamento es el único poder legítimo con el que sigue contando Venezuela, al tiempo que mencionó todas las técnicas que emplea el Gobierno para intentar “asaltar” la Asamblea Nacional (AN). “Primero lo hicieron con Amazonas y luego con persecución de diputados. Legisladores en el exilio, en la cárcel, en la clandestinidad ha sido el resultado; y al hacer todo eso y ver que no podían cambiar la correlación de fuerzas, entonces acudieron al dinero de los Estados Unidos para tratar de comprar con dólares a diputados de esta Asamblea Nacional”, criticó

“Los que estaban aquí, algunos oficialistas y otros sinvergüenzas son todos traidores de nuestra patria venezolana, unos por intentar comprar a los otros y los otros porque se vendieron por un fajo de billetes verdes, a nosotros nos corresponde decir lo que tenemos que decir”, expresó Guanipa durante la sesión ordinaria de este martes.

“El señor Luis Parra no es militante de Primero Justicia, ese señor y cualquier otro que fue en el pasado militante de este partido e hizo lo que hizo violó los estatutos de PJ, todos los considerandos del artículo 11 de los estatutos que establecen que quienes incumplan con las directrices y se vendan a intereses y no defiendan los valores y principios de PJ están autoexcluidos de este movimiento, ellos no son integrantes de este movimiento”, enfatizó Guanipa.

Guanipa no descarta que el TSJ trate de modificar ilegalmente las directivas de otros partidos políticos. “Pero la farsa que tiene ese TSJ de apoderarse de las siglas de los partidos políticos tampoco tendrá efecto en ningún caso lo sé, ni me atrevo a decir en nombre de un partido casi centenario como AD, que es un partido sembrado en el corazón de los venezolanos y lo digo en nombre también de VP, UNT y todos los movimientos políticos de la Unidad Democrática”.

“Primero Justicia no es Luis Parra sino Fernando Albán quien murió por la causa venezolana, Juan Requesens quien dijo que se negaba a rendirse y quien permanece en la cárcel del Sebin, también quienes están en el exilio encabezados por Julio Borges y Tomás Guanipa junto con el resto de los diputados exiliados”, añadió.

“No dejaremos que el país se pierda, vamos a luchar por rescatar su democracia para que este país vuelva a ser un país de oportunidades y podamos recibir a los millones de venezolanos que tuvieron que irse por la tragedia generada por el dictador de Nicolás Maduro, y que sepan que los que estamos aquí estamos dispuestos a dar lo que sea por la libertad”, concluyó.

Foto: Agencia