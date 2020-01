Tania Díaz: Los diputados deben estar presentes en sesión para consensuar los debates del Parlamento

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, indicó que el Bloque de la Patria confirmó la presencia en pleno de los parlamentarios chavistas en esta primera sesión de la AN del 2020

Caracas- La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, recordó que no existe en el mundo un “parlamento virtual” por lo que los diputados del Parlamento deben estar presentes en la sesión de este 05 de enero para consensuar en los debates.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Díaz indicó que “en 2019 TSJ frenó la pretensión de convertir la AN en parlamento virtual:”La Constitución establece que los miembros de la AN deben estar presentes para debatir y consensuar en los debates del parlamento… No existe ningún parlamento virtual en el mundo, todos tienen sede física”.

Lea también: Diputados del oficialismo asistirán a la AN para la elección de nueva junta directiva

Indicó que el Bloque de la Patria confirmó la presencia en pleno de los parlamentarios chavistas en esta primera sesión de la AN del 2020 en la que se elegirá por mandato constitucional la nueva junta directiva de la AN.

“Hoy se instala el periodo de sesiones 2020 en la Asamblea Nacional, aún en desacato. Guaidó intenterá su reelección”, escribió en Twitter.

Recordó que “en septiembre del año pasado fue detenido un miembro de la banda paramilitar Los Rastrojos. El delincuente confirmó la estrecha relación de Guaidó con el paramiltarismo colombiano”

En 2019 TSJ frenó la pretensión de convertir la AN en parlamento virtual:"La Constitución establece que los miembros de la AN deben estar presente para debatir y consensuar en los debates del parlamento… No existe ningún parlamento virtual en el mundo, todos tienen sede física" https://t.co/tGxvVhoyhb — Tania Valentina Díaz (@taniapsuv) January 5, 2020

Foto: Agencia