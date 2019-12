Vicepresidenta Rodríguez: Tiar busca distraer la atención sobre crisis de la derecha latinoamericana

Un grupo de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó en la 30 º Reunión de Consulta en Bogotá, Colombia, para servir como Órgano de Consulta en Aplicación del Tiar

Caracas- La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, rechazó “las maniobras injerencistas” del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela a través de la reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) “con sus gobiernos satélites” como el de Colombia.

El pasado martes, un grupo de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó en la 30 º Reunión de Consulta en Bogotá, Colombia, para servir como Órgano de Consulta en Aplicación del Tiar, cuya presidencia pro témpore la ejerce la nación neogranadina.

La agrupación aprobó una serie de resoluciones contra funcionarios venezolanos.

“Payasos del Tiar montaron un circo para pretender distraer el escándalo de la pandilla de delincuentes, pillos y criminales organizados por Juan Guaidó y para tapar las crisis sociales y políticas en sus propios países donde sólo les queda reprimir al pueblo y vulnerar los DDHH!”, fustigó la vicepresidenta en el Twitter.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Manduro, calificó el pasdo martes dicha reunión de fracaso: “Con Venezuela no se mete nadie. No han podido, y con el Tiar y sin el Tiar no podrán con Venezuela”, dijo al referirse a los gobiernos de derecha que integran la agrupación, especialmente contra el presidente colombiano, Iván Duque, quien promovió el encuentro.

Durante la movilización popular realizada en Caracas para rechazar la reunión del Tiar, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, por su parte, denunció que varios gobiernos del continente buscan activar el tratado a través de disturbios en la frontera con Colombia.

