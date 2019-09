Vicepresidenta Rodríguez informó que en las próximas horas arribará a la ONU

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó este jueves que en las próximas horas llegará a la ONU para llevar “la verdad de Venezuela” y entregar los “más de 13 millones” de firmas en contra del bloqueo impuesto por el Gobierno de EE.UU.

“Nosotros vamos a Nueva York a llevar la verdad de Venezuela, a llevar los más de 13 millones de firmas. Todos los venezolanos estamos enviándole una carta a António Guterres, secretario general de la ONU, diciéndole no a las agresiones del gobierno de Trump, no al intervencionismo ni injerencismo que procura perturbar la vida nacional. Venezuela en su conjunto, en unidad, vamos a resolver nuestros problemas, no necesitamos ningún tipo de intervencionismo”, dijo Rodríguez, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde estuvo inspeccionando trabajos de construcción.

Señaló la vicepresidenta que no habrá bloqueo que pueda “contra nosotros” y que estarán trabajado para superar “este bloqueo asfixiante de nuestra economía”.

Rodríguez forma parte de la delegación del presidente Nicolás Maduro que representará al gobierno socialista en la 74° Asamblea General de la ONU. Ya en Nueva York se encuentra Jorge Arreaza, canciller, quien ya ha sostenido diversos encuentros con sus homólogos aliados de Maduro e incluso lideró este jueves la reunión del MNOAL.

Maduro se encuentra de regreso de Rusia, donde sostuvo encuentros con el presidente Vladimir Putin para “reforzar” los lazos de cooperación entre ambos países.

Putin afirmó, entre otras cosas, que su gobierno ha invertido cerca de 4 mil millones de dólares en la economía venezolana, cada vez más ahogada por las sanciones que impuso el gobierno de Trump para buscar un cambio político en Venezuela.

Foto: Agencia