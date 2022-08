Zuliano puso a funcionar carritos de golf con paneles solares

El Zuliano Augusto Pradelli, piloto de carreras, optó por la energía renovable ante los frecuentes apagones en el estado

Augusto Pradelli es un piloto de carreras zuliano que se ha hecho viral en los últimos días en las redes sociales debido a que se dedica a modificar carritos de golf para que funcionen con paneles solares.

Pradelli contó a EVTV Noticias que ante las dificultades de servicios públicos en Venezuela comenzó a plantearse la necesidad de tener un vehículo que funcionara con electricidad.

En un principio pensó en un vehículo que se cargara con electricidad, la de su casa, la proveniente del Sistema Eléctrico Nacional. La idea de los paneles solares llegó después.

«¿Qué hay en el país que funcione eléctricamente? Los carritos de golf. Entonces me dije: ‘voy a buscarme uno», contó.

Logró que le donarán un carrito de golf y lo modificó agregándole un motor de motocicleta. Sin embargo, se presentó un inconveniente: era muy lento.

«Una bicicleta me pasaba», señaló al respecto.

Asesoría

Por ello, se asesoró con ingenieros eléctricos y mecánicos de la Universidad del Zulia.

«Y ahora hemos llegado a una velocidad de 40 kilómetros por hora, suficiente para transitar por la ciudad. Con una carga de 6 horas puede recorrer de 60 a 100 kilómetros. Eso ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida», expresó Pradelli.

Tras la buena experiencia, modificó cuatro carritos más.

Carritos con paneles solares

Pero, surgió otro problema: «Empezaron los apagones y dije: ‘ahora sin luz, no puedo mover los carros».

Fue entonces cuando comenzó a investigar acerca de la generación de energía con fuente solar.

«Diseñamos un carrito de comida con panel solar, que va a la Plaza de la República y otros lugares; adonde queramos va, y con la energía del sol. Es increíble», manifestó.

Agregó que como este carro es más grande, puede colocarle hasta tres paneles solares. «Eso me da una autonomía que no me para nadie. Mientras haya sol puedo estar todo el día rodando», dijo.