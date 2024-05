Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma se declaró culpable de corrupción por lavado de 600 millones de PDVSA

Fernando Vuteff, yerno del exalcalde opositor de Caracas y prófugo de la justicia venezolana, Antonio Ledezma, se declaró culpable de cargos de corrupción en un plan para desviar 600 millones de dólares de PDVSA.

La información fue publicada el miércoles 15 de mayo por el periodista de la agencia de noticias AP Joshua Goodman, quien publicó el documento legal emitido por la Corte del Distrito sur de Florida.

«Los Estados Unidos de América y LUIS FERNANDO VUTEFF (el «demandado») estipulan y acuerdan que la información aquí contenida es verdadera y exacta y base suficiente para que el acusado se declare culpable de conspiración para lavado de dinero en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos. , Sección 1956(h) cargada en la Información Sustitutiva y el decomiso de los activos identificados en el Acuerdo de Declaración.

En el acta se lee que según las investigaciones adelantadas en este proceso, entre 2006 y 2018 Luis Fernando Vuteff contrató los servicios del ciudadano suizo Ralph Steinmann, quien operaba una institución financiera de origen europeo con oficinas ubicadas en Suramérica.

El tribunal concluyó que «La parte de esos honorarios correspondiente al demandado ascendió al equivalente en euros de aproximadamente 3 millones 738 mil dólares», añadió el acta de la Corte del distrito sur de Florida.

El 26 de junio de 2022 el empresario argentino Luis Fernando Vuteff fue detenido en Suiza por ser parte de un supuesto esquema de lavado de 1,2 millardos de dólares procedentes de la Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 12 de julio de 2022 que, tanto Vuteff como Ralph Steinmann, fueron acusados por fiscales del distrito sur de Florida con cargos de blanqueo de capitales.

«Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos», explicó el Departamento de Justicia en nota de prensa.

En 2022, el suizo Ralph Steinmann y el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quedaron acusados por fiscales en el Distrito Sur de la Florida de conspiración para cometer lavado de dinero proveniente de PDVSA.

Según los documentos de la corte, que incluyen la denuncia penal del 12 de junio, Steinmann y Vuteff “conspiraron con otros” entre diciembre de 2014 y agosto de 2018 para lavar los fondos de PDVSA utilizando el sistema financiero estadounidense y cuentas de otros bancos localizados en el extranjero.

Son in law of ex Caracas opposition mayor Ledezma pleads guilty to U.S. charges for role in scheme to siphon $600 million from PdVSA.

Fernando Vuteff’s take from fees charged by European banks used to pay bribes: at least $3.7 million. pic.twitter.com/trdVMSTYuS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 15, 2024