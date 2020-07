¿Votaran o no los venezolanos en las parlamentarias?

Uno de los más grandes obstáculos que enfrentan las nuevas autoridades del CNE es la desconfianza y la abstención que pueda generar

Maracaibo – Ante la contingencia por el Covid-19, en Venezuela cobró fuerzas la tesis de que las elecciones parlamentarias previstas para este año no se podrían realizar, porque además existía un obstáculo que hasta hace poco había que sortear: la designación para los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, después de casi dos meses de incógnitas y falta de declaraciones por los organismos encargados de llevar a cabo todos los procesos necesarios para que dichos comicios electorales se realicen, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó el pasado 12 de junio a los nuevos rectores del CNE, con el fin de organizar la elecciones parlamentarias para este año.

Aunque la escogencia era un tema que le correspondía al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional (AN), los nombramientos ocurrieron una semana después de que el Supremo anunció la omisión Legislativa de la AN y se declarara competente para asumir las funciones de la misma.

Tras los hechos que algunos celebraron y otros rechazaron, el panorama para las elecciones parlamentarias se tornó complejo, no sólo por el tema de la pandemia, sino también por la abstención que pueda haber entre algunos venezolanos para participar en los comicios electorales.

¿Votaran o no?

En una encuesta realizada por QUÉ PASA a través de Twitter, en la que se le preguntó a los usuarios si participaràn en el pròximo procesos electoral para renovar a los diputados de la AN, se pudo constatar que existe una tendencia alta de usuarios que indicaron sí participaran en las votaciones.

En la encuesta donde tuvieron que responder con «sí, no o aún no lo sé», el 50% de los usuarios que siguen a QUÉ PASA en twitter manifestaron que sí votaran en el próximo proceso electoral previsto para finales de este año. Sin embargo, sin quedarse muy atrás el 44% de los votantes respondió que no votaran.

Además, sólo un 6% de los usuarios manifestó no estar seguros de que hacer.

Desconfianza

El desafio que tienen los rectores del nuevo CNE es vencer la desconfianza y abstención. En una visita al estado Barinas, el nuevo vicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez (catalogado como de oposición), dijo que para nadie es un secreto la desconfianza que hay en la población sobre el respeto de su voto, pero «este nuevo CNE da esa garantía de acuerdo a la sentencia del TSJ».

Además, Jeménez señaló que el gran reto que tienen el nuevo Poder Electoral es darle la confianza a los venezolanos que hay garantías para ir a un proceso electoral de cara a escoger los diputados de la Asamblea Nacional y vencer la abstención.

«Para nadie es un secreto que en un sector importante del país hay una gran desconfianza sobre el respeto y valor del voto y ese es el desafío que tiene el nuevo Consejo Nacional Electoral en la seguridad y la confianza que debe tener la población sobre el respeto del voto en un proceso cívico y democrático a nivel electoral», aseveró Jiménez.

El nuevo vicepresidente del CNE indicó que se tiene planteado una modificación del sistema electoral para darle a la representación popular, mayor amplitud ante la AN, por eso se va a implementar un método que sea más representativo en los estados a nivel de los circuitos y se está en discusión aumentar el número de diputados.

Foto: Agencia