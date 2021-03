¡Viral! Conoce el video de Lilian Tintori que generó polémica en las redes sociales

El comentario de Tintori desató una ola de memes, burlas y comentarios negativos en la red social Twitter

Lilian Tintori, esposa del coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP) y ex preso político Leopoldo López, estuvo este miércoles 3 de marzo en el centro de la polémica entre los usuarios venezolanos de las redes sociales, luego de que se viralizara una vieja entrevista, en la cual aseguró que vivía de las donaciones de muchos venezolanos.

Durante una entrevista ofrecida en 2015 a la cadena estadounidense Univisión, aseguró que un venezolano le regaló 100 dólares por la lucha que protagonizó en contra del presidente Nicolás Maduro.

«Económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela. Te quiero contar algo que no le he contado a nadie. Estaba en el aeropuerto y se me acercó un venezolano y me dijo: ‘yo estoy aquí y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando y te quiero ayudar, y te voy a ayudar, pero yo no tengo tanto. Abrió su cartera, sacó 100 dólares y me dijo toma, este es mi aporte’ «, relató la activista por los derechos humanos.

El comentario de Tintori desató una ola de memes, burlas y comentarios negativos en la red social Twitter. Muchos la calificaron de mentirosa. «Se lo creerá su madre! ¡Porque los venezolanos no!», escribió uno de los internautas.

«Exacto de las limosnas que piden en nombre de los venezolanos, pero bajo el nombre de ONG, fue una manera metafórica de explicarlo», agregó otro de los tuiteros.

Entre las reacciones en las redes sociales

Mientras que a los cientos de millones de dólares donados a #Venezuela por la comunidad Internacional aún no le han hecho ningún tipo de auditoría ni contraloría, nmjsss! — GAB/Parler:@ligiaelenagv🇻🇪🇺🇸🌎 (@ligiaelenagv) March 4, 2021

Lilian cada vez que se encuentra con otro venezolano: pic.twitter.com/PCPdAqC00r — Alex Goncalves (@elalexgoncalves) March 4, 2021

Lilian Tintori: vivimos de las donaciones pic.twitter.com/ZXhv7Hla15 — Zaza (@camachozaza) March 4, 2021

Quién coño es el venezolano que le dio los 100$ a Lilian????? En vez de darme esa mierda a mi pic.twitter.com/RBPhnvvo0L — Versace Hottie (@phukabe) March 4, 2021

“Se me acerco un venezolano en el aeropuerto, sacó su cartera y me dio dinero, de eso vivimos” Lilian Tintori @liliantintori Pues si, básicamente pic.twitter.com/UA7JOpqGj0 — Venezolano en pie (@venezolanoenpie) March 3, 2021

