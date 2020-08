Venezuela cuenta con 5 tratamientos para la Covid-19 según los patrones mundiales

“Aquí tengo las 5 modalidades de tratamiento del coronavirus de acuerdo a los patrones mundiales, protocolos científicos e internacionales a la experiencia que estamos acumulando”, informó

Venezuela – El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que Venezuela cuenta con cinco tratamientos terapéuticos para combatir la COVID-19, gracias a las alianzas que ha construido con los países amigos y los centros científicos del mundo.

Al transmitir la jornada de trabajo de salud, mostró los avances de las políticas de protección al pueblo en materia de salud, además de las actividades médicas y sanitarias por la actual pandemia del coronavirus.

“Aquí tengo las 5 modalidades de tratamiento del coronavirus de acuerdo a los patrones mundiales, protocolos científicos e internacionales a la experiencia que estamos acumulando”, informó.

El Mandatario Nacional mostró varios de los kits de tratamiento que son suministrados para pacientes con síntomas o no. Explicó que no podía mostrarlos todos para que los lacayos del imperialismo y el propio gobierno estadounidense no pueda bloquear su suministro a Venezuela. Pero garantizó que el país cuenta con todos los medicamentos para ayudar a recuperar a los pacientes contagiados.

Venezuela puede vencer al virus

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, explicó que en el mundo no existe tratamiento curativo, pero sí protocolos y alternativas que disminuyen el efecto del contagio.

En forma resumida, el ministro informó que los protocolos en Venezuela se realizan a través del Comité Multidisciplinario con asesoría de expertos del mundo, y sus principios generales son:

1 Aislamiento total para cortar cadenas de contagio en pacientes a quienes se detecte contagio, sea sintomático o asintomático, para evitar contagiar a las personas con quienes convive.

2 Todo paciente que tenga diagnóstico del virus, se recomienda que tome abundante líquido, para mantenerse bien hidratado, con agua y juegos naturales sin azúcar e infusiones calientes, mantener el cuerpo hidratado siempre. Además, toma regular de rayos de sol, ayudar al organismo a crear defensas mediante la alimentación y complemento de vitaminas de origen natural, como frutas.

3 Cuidado médico permanente, identificar claramente en personas diagnosticadas con el virus si tiene enfermedades preexistentes, para su tratamiento simultáneo y mantenerlo en mejores condiciones para evitar complicaciones.

4 Garantizar oxígeno como elemento más comprobado para atender a pacientes con Covid.

5 Aplicación de grupos de medicamentos en el mundo que han venido probando niveles de aceptación y efectividad.

El ministro informó que los pacientes asintomáticos sin enfermedades previas, son tratados con clorofina y otro medicamento, que se utilizan en forma separada de acuerdo a estudios de la reducción de la carga viral y la respuesta inmune del paciente.

Igualmente, para la fase asintomática, se suministra la aspirina de 80 o 100 miligramos por su efecto anticoagulante. “Esto reduce la posibilidad de crear trompos”, dijo. Igualmente, se recomienda la toma de vitamina C.

Para los que presentan síntomas leves, Alvarado explicó que tienen un kit con los mismos medicamentos que el anterior, incorporando antivirales, el Interferón alfa 2b, traído de Cuba y la azitromicina.

El tercer kit es para pacientes con síntomas leves pero con riesgo, generalmente mayores de 60 años y con factores de morbilidad, que incluye un anticoagulante diferente a la aspirina. Un cuarto kit para casos sintomáticos con deficiencia respiratoria, incluye esteroides para la fase inflamatoria. Se garantiza el uso de oxígeno.

El último tratamiento diseñado a pacientes graves o en terapia, además de esteroides para reducción de infecciones, suma procedimientos inmunomoduladores, plasma de recuperados y anticuerpos monoclonales. todos son medicamentos garantizados gratuitamente en el sistema público de salud nacional.

Atendiendo todos los casos

El Mandatario Nacional advirtió que en el país, del total de casos positivos diagnosticados, 80% son asintomáticos, que igualmente son atendidos para su recuperación plena. El 20% restante son casos que presentan síntomas leves, moderados y graves. De acudir de forma temprana, el Estado le garantiza la atención para salvarle la vida.

“Tenemos cinco modalidades de tratamientos en los protocolos para atender el Coronavirus, desde los casos asintomáticos hasta los casos con síntomas más severos”, reiteró el jefe de Estado.

Recordó Maduro que permanentemente Venezuela está en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), todos los días, además de los centros científicos de China, nación que ha contenido en forma eficiente la pandemia; así como de Rusia que registró la primera vacuna del mundo, Sputnik V, con pruebas y documentos que serán publicadas al mundo.

“El coronavirus tiene tratamiento, se puede atender si lo hacemos a tiempo, compatriotas si lo diagnosticamos rápido y lo atendemos rápido en todos los casos”, exhortó el presidente en llamado público a todas las familias que en forma ejemplar acatan las medidas de protección en Venezuela durante la actual pandemia.

Llamado a cuidarse del peligroso contagio

El Jefe de Estado se contactó en forma digital con la Comisión Presidencial par el Control y la Prevención de la COVID-19, que encabeza la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, para respaldar la protección al pueblo de la contagiosa enfermedad.

“Tenemos más de 10 mil brigadas médicas y sanitarias recorriendo comunidades, parroquias, casa por casa, todos los días”, explicó, además del sistema de atención en hospitales centinelas y clínicas autorizadas, los CDI de Barrio Adentro que fueron fundados por el Comandante Chávez.

“Un sistema para la atención del todo el público y las familias y de quienes lo necesiten”, ratificó, asegurando a todos los venezolanos y venezolanas que el Estado Bolivariano tiene todas las baterías de medicamentos y protoclos de atención médica y en forma gratuita.

El Jefe de Estado explicó que las pruebas de diagnósticos rápidos y moleculares son aplicadas por miles de veces todos los días a las personas que se acercan a estos CDI y hospitales, así como a las personas que son buscadas en forma personalizada gracias a las encuestas por el Sistema Patria.

Honor a Darío Vivas

En el contacto satelital, Maduro lamentó la partida física de Darío Vivas, el Jefe del Gobierno del Distrito Capital (GDC), quien falleció este jueves víctima del coronavirus.

“Darío fue un hombre revolucionario de primera línea, siempre”, dijo, al relatar breves anécdotas de su perenne trabajo por el pueblo, desde los años 80 y luego junto al Comandante Chávez.

No dudó en afirmar que Vivas fue una persona sin dogmatismo ni egocentrismo, ejemplo real de carne y hueso, espíritu revolucionario y de lealtad absoluta.