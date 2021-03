Variante brasilera del coronavirus impide que se restablezcan clases presenciales

El Jefe de Estado comentó que el regreso a clases con bioseguridad estaba siendo preparado con mucha ilusión, alegría y motivación

“Yo tenía una gran ilusión, yo quería que los muchachos entraran a clases en el tercer trimestre y termináramos el curso escolar 2020-2021 con los muchachos con sus maestros y maestras, pero por ahora no es posible. Por ahora no vamos a iniciar clases presenciales”, explicó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros .

Desde la alocución dominical del balance semanal de la lucha contra la COVID-19, el Jefe de Estado comentó que el regreso a clases con bioseguridad estaba siendo preparado con mucha ilusión, alegría y motivación. Pero al detectarse el pasado 3 de marzo la presencia de la variante brasileña del virus, que se ha extendido a más de 30 países, y que forzó la entrada de una segunda ola más peligrosa del coronavirus en Venezuela, los Ministerios de Educación y Universitaria junto a la Comisión Presidencial determinaron las amenazas crecientes.

“En el mundo, en todos los lugares donde abrieron las escuelas, liceos y universidades, los han tenido que cerrar nuevamente, incluyendo nuestra hermana Cuba”, lamentó.

Si en Venezuela se hubiera mantenido el control de la pandemia tal como se venía llevando antes de la aparición de la variante P1 y P2 brasileña, la programación inicial hubiese podido realizarse. Pero las variantes cambiaron todos los planes, y su peligrosa amenaza obliga a actuar de inmediato.

No obstante, los mecanismos de prevención y protección continúan. La vacunación al personal educativo, maestros, maestras, docentes, obreros y personal de las comunidades, junto al personal sanitario y de salud, continúa aplicándose “y seguiremos al 100% del personal educativo y además de salud”.

“Así lo anuncio, por ahora no vamos a clases presenciales. Venezuela mantiene la situación de no clases presenciales, mantenemos el sistema educativo a través de teleclases, televisivas, por Internet y distintas videoconferencias”, reiteró.

Comentó que en las semanas de flexibilización de la fórmula 7+7, la metodología de la educación se hará con las asesorías pedagógicas con escuelas y liceos abiertos para establecer citas entre maestros, representantes, padres y alumnos.

“Será absolutamente segura, donde va el padre, el representante con el niño y el joven y tiene alguna interacción con maestros, intercambiar documentos, tareas, conversan un rato, todo con medidas de bioseguridad”, ejemplarizó.

“Así que no vamos a poder regresar a clases, no vamos a poder, por ahora, por lo menos en abril no vamos a poder por esa variante brasileña. Hasta nuevo aviso, como dice Cilia”.