Partido Un Nuevo Tiempo intensifica campaña educativa para prevenir el contagio del Coronavirus

Maracaibo- Ante el incremento de los casos de Coronavirus (Covid-19) en el mundo y la cercanía del estado Zulia con Colombia en donde se han confirmado casos de este virus que afectan a la comunidad global y ahora con la confirmación oficial de 2 casos del virus en Venezuela, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad a través de su coordinación de Salud y Bienestar Humano, inició una campaña educativa para informar a través de las redes sociales sobre las medidas preventivas para combatir y evitar el contagio de este virus catalogado como pandemia mundial.

Mónica Acevedo, coordinadora de Salud y Bienestar Humano de UNT Zulia, indicó que en este momento las autoridades de salud en el mundo han aplicado una serie de medidas para evitar la propagación y expansión del virus en otras regiones como son la prohibición de vuelos internacionales y el uso obligatorio de tapa bocas.

“Basados en las recomendaciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud, estamos informando a todos los ciudadanos que es de suma importancia lavarse las manos con mucha frecuencia con agua y jabón o utilizar gel antibacterial que contenga gran porcentaje de alcohol entre sus componentes. Otro de los consejos está el mantener una distancia de un metro entre personas y en especial en aquellas que estornuden o presenten un cuadro febril”, indicó.

La Doctora Mónica Acevedo acotó que una persona al toser o estornudar puede proyectar pequeñas gotículas que pueden contener el virus y que si están demasiado cerca se pueden inhalar.

Señaló que tampoco se puede tocar el rostro, ojos y la boca con las manos porque el virus puede transferirse y acotó que existen una serie de sintomatologías que son claves para detectar posibles sospechas de contagio como fiebre, tos, dificultad para respirar, presencia de flema de color amarillo o verdoso, cansancio o debilidad y recordó a la población que en caso de presentar todos estos deben dirigirse al hospital más cercano para ser atendidos y recomendó el uso de tapa bocas.

Acevedo indicó que existen una serie de rumores y mitos sobre las vías de transmisión del virus que deben conocer los ciudadanos para evitar la desinformación y por ende no caer en alarma y desesperación.

“El virus no puede transmitirse por la picadura de mosquitos o zancudos, el riesgo de contagio por el intercambio de monedas, billetes, tarjetas bancarias es muy bajo, el virus no se propaga en grandes distancias, el uso de secadores de mano como los ubicados en los baños públicos no mata el Covid-19, entre otros. Es importante utilizar agua y jabón para lavarse las manos de manera correcta y las uñas para evitar transportar el virus y contagiar a otras personas, la prevención es clave para evitar el contagio”, recordó.

Informó la coordinadora de Salud y Bienestar Humano de UNT Zulia que pueden conocer más sobre esta campaña educativa a través de las cuentas del partido como @partidountzulia.

Foto: Agencias