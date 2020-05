Un nuevo audio vincularía a otro diputado prófugo en la Operación Gadeón (+Video)

Durante la grabación, Alemán indica que mantuvo conexiones con el general venezolano en condición de retiro, Cliver Alcalá Cordones, quien estaba encargado de la incursión

Venezuela – El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró hoy lunes un nuevo audio que vincula al diputado venezolano, Hernán Alemán, con el intento fallido de incursión marítima en el país suramericano perpetrado el pasado 3 de mayo.

Durante la grabación, Alemán indica que mantuvo conexiones con el general venezolano en condición de retiro, Cliver Alcalá Cordones, quien estaba encargado de la incursión. Además, reconoce que estuvo en los campamentos en Riohacha, al norte de Colombia, donde entrenaron a los implicados en la incursión.

Asimismo, el diputado hizo mención a la participación de los militares estadounidenses denominados “águilas” en la operación. “Todo está. Las águilas andan por aquí algunas ya también. Ya yo veo todo en la fase operativa”, señala Alemán.

#EnVideo 📹 | Vicepdte. Sectorial para Cultura y Turismo @jorgerpsuv mostró audio de Hernán Alemán dónde detalla su participación y conocimiento de acción mercenaria contra Venezuela#VenezuelaPatriaSana pic.twitter.com/Ft6A05IFOV — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 18, 2020

En otro audio, donde Alemán conversa con Alcalá Cordones, se explica que el contrato firmado entre el diputado opositor, Juan Guaido; el parlamentario, Sergio Vergara; el asesor político, J.J Rendón; y el exboina verde, Jordán Goudreau, para ingresar en Venezuela, es válido por 18 meses.

“Es válido para nosotros, pero no para Guaidó. Digamos, Guaidó no cumplió, no es que lo rompió. No cumplió nunca”, dijo Alemán, al tiempo que agregaron “hay un alcance, hay que firmar”.

Además, en la conversación, afirman que desean disolver a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y de cada 100 oficiales quedarse solamente con tres, pues los demás serían “neutralizados” o “eliminados”.

En este sentido, Alcalá Cordones afirmó que J.J. Rendón recibió, por parte de inversionistas y la DEA, 300 millones de dólares para ejecutar este plan, por lo que no se explica qué pasó con el pago que se le debía realizar a la empresa de Goudreau.

Hernán Alemán, quien fue diputado por el partido AD, se encuentra prófugo de la justicia desde finales de 2019, cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) allanó su inmunidad parlamentaria por “traición a la patria, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, rebelión, usurpación de funciones y concierto para delinquir”.

No obstante, el diputado saltó a la escena nuevamente el pasado 3 de mayo, cuando “desde la clandestinidad”, publicó en las redes sociales, un vídeo donde confirmó que lo ocurrido en las costas venezolanas se trataba de una operación con “soldados patriotas” para “rescatar” a Venezuela.

Foto: Agencia