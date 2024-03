UCV investiga denuncia de presunta discriminación a persona con discapacidad

En un video que se hizo viral en las redes sociales, la joven con discapacidad aseguró que el nivel de sensibilización del personal de la universidad «es cero» y contó que solo recibió respuestas negativas cuando se entrevistaba con una trabajadora social para el cupo que estaba solicitando

La Universidad Central de Venezuela -UCV- informó que investiga la denuncia que hizo una joven con discapacidad visual sobre un presunto episodio de discriminación que sufrió en esa casa de estudios cuando solicitaba un cupo para estudiar Fisioterapia o Terapia Ocupacional.

«Se ha decidido investigar los señalamientos de maltrato que supuestamente realizaron en esta universidad», dijo Corina Aristimuño Romero, secretaria general de la UCV, en un comunicado en el que afirmó que se aplicarán las medidas correctivas o disciplinarias correspondientes.

De hallarse alguna responsabilidad, la persona involucrada quedará fuera del proceso de evaluación y se instruirá el procedimiento indicado a la funcionaria respectiva. «En caso de comprobarse que la misma realizó hechos que no están a la altura de la responsabilidad social que posee la UCV».

La institución educativa recordó que ha tenido una política de inclusión que ha permitido que muchas personas con discapacidad se hayan graduado en sus respectivas carreras, teniendo en muchos casos el mayor de los promedios de su promoción o alguna mención honorífica por su alto desempeño.

«En la actualidad, cada una de las 11 facultades que integran la universidad posee estudiantes con algún tipo de discapacidad», afirmó.

Joven aseguró que solo le dieron respuestas negativas

En un video que se hizo viral en las redes sociales, la joven con discapacidad aseguró que el nivel de sensibilización del personal de la universidad «es cero» y contó que solo recibió respuestas negativas cuando se entrevistaba con una trabajadora social para el cupo que estaba solicitando.

«Todas las carreras que mencioné me dijo: tú no puedes estudiar eso porque tú no ves. El nivel de ignorancia en cuanto al tema de cómo adaptarse a los estudios es grave. Hay muchísimas formas en las que uno puede estudiar casi cualquier carrera, porque hay carreras que no podemos estudiar, pero Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Comunicación Social, que fueron las que mencioné, son carreras a las que podemos adaptarnos», expresó.

«Definitivamente el administrativo de aquí te cierra los caminos como sea; yo realmente no voy a perder más mi tiempo, no pienso estudiar en esta universidad, buscaré en otra. Y, chicos con discapacidad visual que quieran estudiar aquí, pidan ayuda para hacer su prueba interna y no traten de buscar de ingresar a través del personal de esta universidad porque no van a poder», añadió.

Rechazado por el rector

Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, ratificó que las personas con discapacidad reciben apoyo en la UCV.

«Como ya hemos dicho, en la UCV hay tradición de apoyo institucional a las personas con discapacidad, prueba de lo cual son sus numerosos egresados. El caso denunciado se está investigando dentro de ese espíritu y establecidos los hechos se adoptarán los correctivos necesarios», manifestó.