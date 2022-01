Rusia envió tropas a Kazajistán para frenar las protestas

Kazajistán, la mayor de las cinco antiguas repúblicas soviéticas de Asia central y la mayor economía de la región, tiene una gran minoría rusa y es de crucial importancia económica y geopolítica para Rusia.

Decenas de manifestantes murieron a manos de la policía y más de mil resultaron heridos en Kazajistán, indicaron este jueves las autoridades, el mismo día en que Rusia y sus aliados enviaron tropas para hacer frente a los violentos disturbios en el país.

La cólera, que comenzó el domingo en zonas provinciales por el aumento de los precios del gas, se extendió a la mayor ciudad del país, Almaty, donde se convirtió en revuelta, con los manifestantes tomando edificios del gobierno y, brevemente, el aeropuerto, a medida que aumentaban los saqueos.

Lea También: Kazajistán: declaran estado de emergencia en medio de las violentas protestas

Ante el caos, la vecina Rusia y sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) anunciaron el jueves el envío a Kazajistán del primer contingente de una «fuerza colectiva de mantenimiento de la paz», a petición del gobierno autoritario de este país centroasiático.

Most of the «peacekeeping forces» are Russian forces, which were dispatched to #Kazajistan, with a total of 3,000 security officers. pic.twitter.com/Ns6DWHAkwk

— AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) January 6, 2022