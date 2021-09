Tragedia en el Caribe: naufragio de la lancha Thor (video del rescate y fotos)

Lo que sería un viaje familiar y de esparcimineto desde Higuerote, en el estado Miranda, hacia la isla La Tortuga (56 millas náuticas que equivalen a cerca de 103 km de distancia), culminó con un naufragio

Lo que sería un viaje familiar y de esparcimineto desde Higuerote, en el estado Miranda, hacia la isla La Tortuga (56 millas náuticas que equivalen a cerca de 103 km de distancia), culminó con un naufragio que, hasta la mañana del miércoles 8 de septiembre, ha dejado una persona muerta, cuatro desaparecidos y dos rescatados los cuales están en condiciones de salud “estable” y un cuerpo recuperado.

#Apoyo #Urgente Desde el pasado viernes 3/9, la lancha Intermarine Z29, se encuentra desaparecida. A bordo está la familia Camblor Chacón, entre ellos dos niños. Salieron de Puerto Encantado, Higuerote, con destino a La Tortuga, donde no arribaron. pic.twitter.com/sLL8BZXo9F — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) September 7, 2021

Marielys Beatriz Chacón Marroquín, de 41 años de edad, es hasta el momento la única fallecida que halló el equipo de búsqueda.

Una imagen filtrada en redes sociales muestra como el cadáver de la mujer fue rescatado junto a sus dos hijos, José David Camblor, de 6 años y María Beatriz Camblor, de 2 años de edad.

Los pequeños, junto a la joven Verónica Martínez, de 25 años de edad, nana de los menores de edad, son los únicos que han sido rescatados con vida, de los ocho ciudadanos que viajaban en la embarcación.

Vía @TortoleroFM Revela el INEA, por testimonio de la niñera que sobrevivió, que la madre ingerió orines para hidratarse y alimentar a sus hijos con leche materna. La Tortuga. #9Septiembre pic.twitter.com/r1MTL9txaf — Noticiero Tráfico (@traficovv) September 9, 2021

Desde el 7 de septiembre, los equipos de rescate mantienen la búsqueda del resto de los tripulantes entre ellos José Javier Marcano Narváez, Alejandro Osorio Graterol, Vianney Carolina Dos Santos Morales y el capitán de la nave, Remis David Camblor.

El Naufragio: La embarcación se partió en dos

Según el testimonio de Verónica Martínez, sobreviviente y niñera de los niños rescatados, el naufragio ocurrió el mismo día que zarpó de Higuerote.

Según reportes de medios nacionales en la zona, la lancha se habría partido en dos, tras ir en sentido contrario a la dirección de las olas. Desde Higuerote a La Tortuga calculan entre dos horas y cinco horas de viaje, dependiendo de la embarcación.

La joven Martínez se encuentra recluida en el Hospital Rafael Medina Jiménez, conocido como Periférico de Pariata, en el estado Vargas, y aseguró a las autoridades que de las cuatro personas que aún faltan por rescatar por lo menos una usaba un chaleco salvavidas.

Verónica Martínez, una de las sobrevivientes, narró que el naufragio se produjo el mismo día del zarpe, el 3 de septiembre, y que presuntamente la embarcación iba en contra del oleaje, y se “partió en dos”. Añadió que uno de los tripulantes, que está desaparecido, llevaba puesto un chaleco salvavidas.

El dato suministrado por Martínez renueva las esperanzas de encontrar con vida al resto de los tripulantes de la embarcación Thor.

Se pudo conocer que los niños rescatados fueron trasladados a la clínica Santa Sofía, en Caracas; aunque presentan signos de deshidratación se encuentran en condición estable. Ambos presentaron quemaduras causadas por las largas horas de exposición al sol.

Están bajo el resguardo de su abuela materna. Se espera que para la tarde de este miércoles, la junta médica del centro de salud emita un comunicado para conocer el estado clínico.

Video momentos antes de salir a la mar

🚤 🍉| Sigue la búsqueda: Inea confirmó rescate de cuatro personas de la embarcación desaparecida con rumbo a La Tortuga pic.twitter.com/TL6zng9Ylw — La Patilla (@la_patilla) September 7, 2021

Habló el abuelo: Era un viaje familiar

Luego del trágico naufragio en La Tortuga, el padre de una de las víctimas conversó con el portal Todos Ahora sobre el accidente que acabó con la vida de su hija, Mariely Beatriz Chacón

Humberto Chacón ofreció detalles sobre el estado de sus nietos y la nana rescatados este martes 7 de septiembre.

“Era sencillamente un viaje familiar para darle esparcimiento a los niños”, comentó al tiempo de informar que su nieto de seis años y su nieta de dos fueron trasladados a un clínica en Caracas para recibir los tratamientos correspondientes.

“A la nana recomendaron tenerla en emergencias para rehabilitarla, porque a pesar de la insolación mantiene un estado de salud favorable”, indicó.

Chacón ofreció las declaraciones desde la morgue de Pariata, en el estado Vargas, en donde espera la entrega del cadáver de su hija.

Por ahora se mantiene la búsqueda de Remis David Camblor, José Javier Marcano Narváez, Alejandro Osorio Graterol y Vianney Carolina Dos Santos Morales.

Ahora son cinco desaparecidos en alta mar

Un hombre que se identificó como Ángel Suárez denunció que su hijo Juan Suárez se encuentra desaparecido tras el naufragio de la embarcación Thor, que zarpó el viernes desde Higuerote con destino a la isla La Tortuga.

“Se habla de cuatro personas que faltan por rescatar, pero en realidad no es así, son cinco (cuatro hombres y una mujer)”, indicó.

En ese sentido, acotó que en la embarcación había un tripulante más y ese es su hijo: Juan Manuel Suárez Torres, quien no aparece en la lista de tripulantes.

Mi hijo es empleado del señor Remis David Camblor y Marielys Beatriz Chacón Marroquín, quien falleció. Él salía siempre con cierta frecuencia y había una confianza tremenda. Siempre lo invitaban cuando tenían sus reuniones o paseos”, señaló.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, contó que el día viernes entre las 8:30 a.m. o 9:00 am fue la última vez que se comunicó con su hijo antes de salir a La Tortuga.

“Nos dijo que ya iban de salida de Higuerote a La Tortuga y que ya no íbamos a estar más en contacto porque en la isla no había cobertura. Entonces transcurre el fin de semana y el domingo en la noche nos empezamos a preocupar; porque le enviábamos mensajes de voz y de texto a WhatsApp y no le había llegado”, expresó.

Resaltó que al llegar el día lunes y tampoco tener respuesta de su hijo la preocupación aumentó: “El día martes me entero que un familiar del señor Camblor se comunicó con una prima de mi hijo y le comentó lo sucedido; desde allí para acá estamos en esta situación tan horrible. En ningún momento él me dijo que la lancha tenía un desperfecto”.

Al ser consultado por qué su hijo no aparece en la lista de tripulantes; Ángel Suárez contestó que su hijo estaba oculto dentro de la embarcación que iba a La Tortuga.

“Según había un punto de control al momento de salir; y pensamos que él se ocultó dentro de la lancha por las ganas de ir o pensando que al ver que había muchas personas en la lancha no fueran a detener la misma. Mi hijo le comentó a un compañero sobre el viaje y le dijo que ya estaba todo cuadrado y que se iba a ir oculto en la lancha al menos hasta pasar el punto de control saliendo de Higuerote”, manifestó.

En ese orden de ideas, destacó que ellos tenían que regresar el domingo en la tarde, pero no ocurrió.

“Tengo entendido que a ellos los estaban esperando en la isla el día viernes en la mañana y no llegaron. Aquellos compañeros cuando regresan a tierra el lunes, se dan cuenta que el vehículo estaba en el estacionamiento y no estaba la lancha; y es allí cuando dan parte a las autoridades”, explicó.

Por último, Ángel Suárez pidió a las autoridades que no paren la búsqueda de las personas desaparecidas.

Las labores de búsqueda y rescate

Los ocho tripulantes salieron desde Higuerote, el pasado 3 de septiembre, hacia la isla La Tortuga, pero tras perder comunicación los familiares los reportaron como desaparecidos. Todos iban a bordo de una lancha bi motor Intermarine Z29 de nombre Thor.

🦻🦻🦻Audio del piloto de rescate sobre la tragedia de la tortuga pic.twitter.com/296zB5JTTP — InfoNews (@infonewsoficial) September 9, 2021

Inmediatamente, se activaron los equipos de búsqueda y salvamento; estos incluyen un helicóptero PEM-7041 de la Policía de Miranda, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, bomberos y el equipo SAR.

Inicialmente, el radio de acción de la búsqueda era de 50 km, pero la mañana de este miércoles se amplió el circuito de búsqueda a 150 km, para dar con el paradero de las cuatro personas que continúan desaparecidas, aseguró una fuente de los Bomberos a medios locales.

El director de Protección Civil del estado Miranda, Jesús Rafael Vega, explicó este jueves 9 de septiembre cómo funcionan las operaciones de búsqueda de la embarcación Thor que zarpó desde Higuerote, con destino a la isla de La Tortuga.

“La embarcación salió el día viernes desde el municipio Brión en Higuerote con destino a la isla La Tortuga. Para nosotros fue reportado el día lunes por la Capitanía de Puertos el no retorno de la lancha. Tras la alerta emplazamos los helicópteros desde la Gobernación de Miranda y empezamos a realizar el patrullaje de búsqueda”, indicó.

En ese orden de ideas, detalló que el operativo inició el lunes a las 11:00 a.m. y se realizaron más de seis vuelos ese día junto con SAR de Maiquetía.

“El día martes en el segundo patrón de búsqueda, el avión SAR (Búsqueda y Salvamento Aéreo) detectó una información y nos pasó unas coordenadas. Inmediatamente se envió uno de los helicópteros al sitio y efectivamente logramos avistar a cuatro personas, que son las dos mujeres adultas y los dos menores de edad”, acotó.

Jesús Rafael Vega señaló que cuando el personal llegó al sitio detectaron que la madre de los pequeños murió; mientras la otra mujer estaba viva al igual que los niños.

“El personal hizo las labores que deben hacer en el sitio, el abordaje, la hidratación y con un apoyo de la Armada de Venezuela fueron rescatados del agua; y llevados a puerto seguro en La Guaira para luego llevarlos a un centro de salud”, sostuvo.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski en Éxitos, el director de Protección Civil aseguró que las operaciones de búsqueda se mantienen para hallar a las otras cuatro personas que iban en la embarcación hacia La Tortuga.

Rescate entre La isla la Tortuga e Higuerote. pic.twitter.com/RZduWsQmIF — Potro (@elpotrokpi) September 8, 2021

“El día de ayer tuvimos más de 10 horas de vuelo del avión SAR hacia el sur de La Orchila y La Tortuga. De igual forma, nuestros helicópteros están rodeando todo lo que es desde Cabo Codera hacia La Guaira y hacia las costas mirandinas tratando de observar algún tipo de movimiento”, aseveró.

Asimismo, recalcó que pudo conversar con los familiares de los tripulantes, y les expresó que desde la gobernación de Miranda tienen los recursos para seguir la búsqueda.

“Tenemos cuatro aeronaves y tenemos toda la capacidad de vuelo. Tenemos el personal y no podemos entorpecer las labores SAR; estamos trabajando con este avión que tiene mayor expansión a través de sus radares y cuando detecte cualquier movimiento inmediatamente nos pasa la geoposición y nosotros abordamos esa zona”, destacó.

Por último, manifestó que hasta el momento se desconoce qué pasó con la embarcación y por qué naufragó.

«Hay que esperar las investigaciones y que la persona que quedó viva de mayores informaciones sobre cuál fue el motivo, y desde cuándo naufragó”, dijo.