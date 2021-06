«Toma y dame» entre Patricia Poleo y Delsa Solórzano

Delsa Solórzano, exdiputada a la Asamblea Macional, anunció que comenzará acciones legales contra la periodista Patricia Poleo por proferir «calumnias»en su contra

Delsa Solórzano se refirió al señalamiento de «hipócrita»que le hizo la periodista, por presuntamente haber legitimado su partido, Encuentro Ciudadano, ante el Concejo Nacional Electoral (CNE).

«Esa señora ha dicho que yo soy una hipócrita, que nosotros le pedimos al CNE que legitimaran a Encuentro Ciudadano. ¡Oh sorpresa!, me entero que legitimaron a Encuentro Ciudadano. Lo que no sé es a qué alacrán se lo dieron, porque a nosotros no fue, porque a nosotros no nos han notificado», dijo Solórzano en rueda de prensa desde Portuguesa.

«Es una burla para el partido que hoy existe en los 24 estados del país, para los hombres y mujeres dignos y decentes que lo conforman y que construyen día a día la posibilidad de salvar a Venezuela. Nosotros no vamos a aceptar calumnias de nadie», sentenció.

Lea también: La Causa R ratificó su apoyo a Juan Guaidó

Aprovechó el espacio para recordar que la tolda política que representa fue aceptada en diciembre del 2019 por ente comicial, y que desconoce la procedencia del documento presentado por Patricia Poleo.

«Hoy no sabemos en manos de quién está nuestra organización política, en manos de quién está la tarjeta y sus colores, en manos de quién están sus siglas, pero lo que sí sabemos es quién dirige Encuentro Ciudadano: hombres y mujeres decentes, presentes en cada rincón de Venezuela», aseguró.

La exparlamentaria aclaró que su partido político no ha hecho ninguna solicitud al CNE designado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, porque lo considera un «ente rector del alacranato».

«Esa señora, que tristemente ejerce la profesión de periodista, debería explicar cómo es que siempre tiene acceso a tanta información de la dictadura», sentenció, al tiempo que calificó de «vergonzoso» que Poleo se preste a ser la vocera del gobierno de Maduro.

Respuesta de Patricia Poleo

Le respondo sólo “por encima” a @delsasolorzano porque la respuesta completa, estructurada y con pruebas la daré el lunes en Agárrate.

1.- Solicitaste la legalización de tu partido a un CNE cuya legitimidad ya había sido cuestionada por la AN a la que pertenecías (la del 2015). — Patricia Poleo (@PattyPoleo) June 11, 2021

2.- Te legaliza tu partido un CNE aún más cuestionado y del cual forman parte los alacranes a los que dices enfrentar pero cuyas normas aceptas al aceptar la legitimación de tu partido. Si no es así, te reto a que le rompas la legitimación en su cara. — Patricia Poleo (@PattyPoleo) June 11, 2021

3.- Estás manejando mucho dinero en una campaña por todo el país. Eres tan descarada que me llamas chavista cuando es público y notorio que si piso Venezuela voy presa por terrorismo mientras tu quemas gasolina y te trasladas de estado en estado, sin ningún problema. — Patricia Poleo (@PattyPoleo) June 11, 2021

4.- El laboratorio de redes que manejas es demasiado torpe. Se le ven las costuras, pero eso también cuesta mucho dinero: ¿De dónde lo sacas?

5.- Espero que cumplas tu promesa de demandarme aquí en Estados Unidos. Si no la cumples quedarás muy mal… — Patricia Poleo (@PattyPoleo) June 11, 2021

Te repito: Aquí te espero y lo primero que deberás responder es de dónde salió el dinero para pagar un abogado porque esto no es Venezuela. Aquí ningún abogado te redacta una demanda

sin que le pongas una buena cantidad de dólares sobre la mesa. ¿Quién va a pagar eso? — Patricia Poleo (@PattyPoleo) June 11, 2021