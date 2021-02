Terminales se alistan para trasladar usuarios en Carnaval

En el Terminal La Bandera, desde donde salen las rutas para el Centro y Occidente del país, la lista de precios pública no se encuentra actualizada desde diciembre de 2020, la misma refleja pasajes desde 2 a 10 millones de bolívares

Los terminales terrestres de Caracas se preparan para movilizar a múltiples personas por el asueto de carnaval y se están tomando las medidas respectivas para establecer horarios, así como la facilidad de traslado y pagos para los viajeros.

Lea también: Permitirán aforo de 40% en espacios abiertos durante Carnaval

En el terminal Nuevo Circo, en La Hoyada, las rutas más demandadas de Oriente son Puerto La Cruz y Puerto Píritu, ambas tienen un costo de 10 dólares, seguidamente está Boca de Uchire, cuyo pasaje sale en $6, y Clarines en $8.

En cuanto a las rutas cortas, prestarán el traslado a Higuerote por 1,5 dólares y a Caucagua por $1. “Higuerote ha estado muy flojo, esperemos que en carnavales aumenten un poco los viajes”, explicó un conductor de la ruta que va al eje de Barlovento, en Miranda.

El fiscal del terminal Nuevo Circo, Enrique Moreno, afirmó que por acuerdos de los conductores todos los precios se mantendrán. “Nada será modificado durante esta semana, la ruta que hoy vale 1 dólar, el lunes de carnaval también”, enfatizó.

Explicó que por facilidad para los usuarios la mayoría de los choferes activaron pago móvil, asimismo aceptarán bolívares en efectivo, divisas o el pago fragmentado en ambas monedas.

Rutas occidentales de los Terminales

En el Terminal La Bandera, desde donde salen las rutas para el Centro y Occidente del país, la lista de precios pública no se encuentra actualizada desde diciembre de 2020, la misma refleja pasajes desde 2 a 10 millones de bolívares.

Los transportistas aseguran que esos precios están fuera de vigencia, puesto que actualmente las tarifas mínimas van desde 2 dólares en adelante.

“Durante la temporada de carnaval seguramente los precios aumenten, no podemos dar una tarifa fija por los momentos porque no se va a mantener, lo ideal sería esperar hasta el fin de semana”, relató un conductor de la ruta Lara – Caracas.

Señalaron que Maracay actualmente se encuentra en $2 pero puede aumentar a $5, Barquisimeto $10, Valencia $7. “Realmente, no podría asegurar nada porque por los momentos no sabemos, de igual forma aquí se encuentra el Instituto de Transporte Terrestre haciendo verificaciones”, dijo un transportista.

Enfatizó que continúan prestando servicio comercial desde las 6:00 de la mañana, cumpliendo con las medidas de bioseguridad contra el covid.