Tareck El Aissami anunció su recuperación del coronavirus

Venezuela – El vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tareck El Aissami, informó hoy jueves su recuperación absoluta del coronavirus (Covid-19) luego de un intenso reposo junto a tratamiento riguroso donde la victoria sobre el virus es irreversible.

La información la dio a conocer El Aissami a través de sus redes sociales donde agradeció a Dios y al pueblo por estar al pendiente de su recuperación.

En otro mensaje divulgado el vicepresidente sectorial para el Área Económica saludó a toda la clase trabajadora y al pueblo en general por sus mensajes de solidaridad y apoyo.

AMOR con AMOR se paga!! Me embarga la emoción de mi pronto reencuentro con nuestro pueblo y con la CLASE TRABAJADORA, que tanta fuerza me han transmitido. Quiero renovar mis fuerzas en el abrazo cariñoso de tantos que me acompañaron en esta GRAN BATALLA por la ALEGRÍA y la VIDA!!

— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) July 23, 2020