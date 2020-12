Saab confirmó condena para los «6 de Citgo»: más de 100 ex gerentes petroleros están sancionados

Saab dijo que el caso contra los indiciados se fundamenta en que «la Directiva de Citgo durante el año 2017, realizó convenios irregulares con las empresas Frontier Management Group y Apolo Global Management»

El fiscal Tareck William Saab confirmó que seis exdirectivos de Citgo fueron condenados a más de 8 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, tras ser acusados por diversos delitos contra el patrimonio público.

Lea también: TSJ condenó por corrupción a seis exdirectivos de Citgo presos desde 2017

En su cuenta de Twitter, Saab dijo que el caso contra los indiciados se fundamenta en que «la Directiva de Citgo durante el año 2017, realizó convenios irregulares con las empresas Frontier Management Group y Apolo Global Management, a través de los cuales se pretendía refinanciar su deuda de los años 2014-2015 en condiciones desfavorables para Venezuela».

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, esas condiciones incluían penalizaciones por millones de dólares si el refinanciamiento no se hacía con las mencionadas empresas.

Saab insiste en que los exgerentes de la refinadora petrolera venezolana en Estados Unidos fueron juzgados «con todas las garantías procesales».

Los condenados son José Pereira, expresidente de Citgo, quien fue acusado de Peculado Doloso Propio, Concierto con Contratista y Asociación para delinquir; Tomeu Badel, ex vicepresidente de Refinación; Alirio Zambrano, ex vicepresidente de la empresa; Jorge Toledo ex vicepresidente de Suministros, Gustavo Cárdenas, ex vicepresidente de Relaciones Estratégicas; y José Zambrano, ex vicepresidente Servicios.

«Todos Sentenciados a 8 años, 10 meses de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos, por los delitos de Concierto con Contratista y Asociación para delinquir, respectivamente», señala Saab.

El fiscal Saab proclamó que «la lucha que emprendió el Ministerio Público contra la corrupción petrolera cuyo responsables son apátridas que se concertaron delictivamente con ´empresarios´ de maletín: ha logrado la sanción a más de 100 ex gerentes que mancillaron el honor patrio».

1) #CITGO: La Directiva de Citgo durante el año 2017, realizó convenios irregulares con las empresas Frontier Management Group y Apolo Global Management, a través de los cuales se pretendía refinanciar su deuda de los años 2014-2015 en condiciones desfavorables para #VENEZUELA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 8, 2020

3)… por los delitos de Peculado Doloso Propio, Concierto con Contratista y Asociación para delinquir; Tomeu Badel Ex Vicepresidente Refinación, Alirio Zambrano Ex Vicepresidente, Jorge Toledo Ex Vicepresidente Suministros, Gustavo Cárdenas Vicepresidente Relaciones Estratégicas — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 8, 2020

5) #JUSTICIA La lucha que emprendió el Ministerio Público contra la corrupción petrolera cuyo responsables son apátridas que se concertaron delictivamente con “empresarios” de maletín: ha logrado la sanción a más de 100 ex gerentes que mancillaron el honor patrio #VERGUENZA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 8, 2020