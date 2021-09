Regresan las colas por gasolina después de la paralización de Amuay

Las fallas eléctricas que ocurren desde hace dos semanas causaron daños en la única planta que producía gasolina en la refinería de Amuay y quedó fuera de servicio. A esto se suma que solo las pocas estaciones de servicios que tienen planta eléctrica son las que pueden trabajar.

Las estaciones de servicios que venden gasolina a 0,5 dólares el litro, ubicadas en la Península de Paraguaná, volvieron a tener largas colas de vehículos para surtir, luego de que el fin de semana disminuyera la distribución del combustible en las premium y en las subsidiadas.

En un recorrido realizado pormedios digitales, se constató que muy pocas estaciones de servicios premium tenían combustible y las que abrieron el pasado martes, 21 de septiembre, fue porque tenían en reserva del fin de semana.

Las gasolineras que venden a precio subsidiado bajaron a 20 la cantidad de litros por vehículo. Desde el lunes 20 de septiembre pasado, cuando recibían hasta 300 carros diarios, solo les suministran a 100.

Lea también: Con posible reactivación de refinería El Palito se incorporarían 20.000 barriles diarios de gasolina al mercado

Trabajadores contaron a medios digitales que no les han llevado gasolina desde el fin de semana y laborarán hasta que se agoten las reservas. En Pdvsa les informaron que se trata de un retraso por problemas en las áreas de suministros.

«La gasolina había mejorado un poco, ahora vamos de mal en peor. Ya en las dolarizadas no se consigue, estamos mal. No sabemos lo que pasa tampoco porque nadie dice nada, si es que no hay gasolina, ¿por qué no lo dicen? Nosotros necesitamos saber lo que pasa, porque nadie explica lo que ocurre», lamentó Arístides Blanco, habitante de Maraven.

Carlos Colina, representante nacional de Petroleros Sin Fronteras, detalló que el problema radica en que no hay producción de gasolina en la región porque la única planta que estaba operativa en la refinería de Amuay, quedó fuera de servicio tras la falla eléctrica en Genevapca.

«Quedó sin servicio y esto causó que saliera de producción. Ahora viene el proceso de revisión, reparación y arranque. No sabemos cuánto tiempo va a tardar eso. En Falcón ya no hay producción de gasolina y lo que llevan a las bombas es el almacenamiento que hay en las refinerías. La buena noticia sería que en Cardón arranque la producción esta semana, pero no hay nada concreto aún», adelantó.

Sin gasolina en Amuay por falla

La distribución de la gasolina también ha sido afectada por las fallas eléctricas que afectan el estado Falcón desde hace dos semanas. Las estaciones de servicio que no tienen planta eléctrica no pueden trabajar para abastecer los vehículos.

Los problemas eléctricos se han agudizado, luego de que hubo una falla en la planta de vapor Genevapca, que abastece las refinerías Amuay y Cardón, del Complejo Refinador Paraguaná, y que también daba electricidad a los sectores adyacentes.

Por este problema, trabajadores de la industria petrolera informaron que los sectores habitacionales fueron conectados al Sistema Eléctrico Nacional que recibe ayuda de la planta termoeléctrica Josefa Camejo y esto a su vez ha generado inestabilidad y fallas diarias por la sobrecarga de consumo.

El gobernador de Falcón dijo este martes a través de una cadena radial, que solo está operativa una sola turbina -de tres- de la planta termoeléctrica Josefa Camejo, por lo que se aplica rotación de carga por horarios.

Exhortó a Corpoelec a que anuncie los horarios, sectores y días que se hará el racionamiento para que las familias estén informadas. No detalló cuál fue la falla ni tampoco cuándo se resolverá.