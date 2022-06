Reabrirán juicio contra el opositor Daniel Ceballos

Se espera que Daniel Ceballos declare a la prensa desde el Palacio de Justicia, en Caracas, para ofrecer mayores detalles sobre su estatus legal

El Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas reabrirá este lunes el juicio contra Daniel Ceballos, exalcalde opositor de San Cristóbal, estado Táchira.

El político es acusado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento. El 19 de marzo de 2014, Ceballos fue aprehendido en Caracas.

Estuvo recluido en la sede del Sebin en el Helicoide y luego trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda.

Ese mismo año fue condenado a un año de cárcel por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, estuvo preso 4 años y 5 meses.

Ceballos, fue liberado a finales de 2018 bajo medidas cautelares y régimen de presentación cada 30 días hasta la fecha.

Su detención ocurrió en el contexto de las manifestaciones estudiantiles en contra del gobierno. Nicolás Maduro aseguró entonces que todos los venezolanos que se prestaran para destruir el país serían castigados.

Se espera que el opositor declare a la prensa este lunes desde el Palacio de Justicia, en Caracas, para ofrecer mayores detalles sobre su estatus legal.

En medio de la polémica

El pasado 30 de marzo, Ceballos anunció que se sumó a la facción de Voluntad Popular que, por orden del TSJ en 2020, controla la tarjeta electoral del partido y, por tanto, habilitada para concurrir a unos comicios.

Ante ello, el partido Voluntad Popular lo tildó de «traidor« y «alacrán».

En julio de 2020, el TSJ suspendió la directiva de VP y entregó sus símbolos electorales a José Gregorio Noriega Figueroa, disidente del partido que expulsaron y a quien sus excompañeros acusan de que lo sobornó el gobierno.

Dos días después, Ceballos aseguró que con Nicolás Maduro en el poder sí es posible trabajar en Venezuela. En entrevista en Globovisión, reconoció a Nicolás Maduro como presidente y aseguró que Juan Guaidó ya no representa a nadie en el país.

«El país ha evolucionado, todos hemos evolucionado. Esta es otra Venezuela. No es 2015 (…) Esta es una Venezuela distinta en donde los ciudadanos están interesados en resolver sus problemas. Ya no están interesados en los políticos, ahora están interesados en sobrevivir, en trabajar, en ver cómo se resuelve, porque se les ha venido diciendo que con Maduro en el poder no se puede hacer nada. Esa tesis está equivocada. El presidente es Nicolás Maduro», dijo.

También criticó al coordinador nacional de VP, Leopoldo López, por, según dijo, estar alejado de la realidad del país, y aseguró que uno de los problemas del partido es la falta de democracia interna.

«Voluntad Popular no es el partido de Leopoldo. Tampoco es el partido de Caballos, de Noriega o de Guaidó. Es el partido que responde a la voluntad de los venezolanos que quieren participar en democracia», sostuvo.

Y añadió: «Yo acompañé La Salida. Te acompañé también, Leopoldo, en la cárcel, y no entiendo cómo hoy, después de todo lo que hemos atravesado, de mirar hacia atrás y ver esa historia, pienses borrarla con una campaña de descrédito donde se me llama alacrán y traidor».