Rafael Ramírez: «Willy Casanova no responde a los intereses de la ciudad, sino a los de Maduro»

Rafael Ramírez Colina es abogado laboral, fue legislador del Zulia dos períodos y diputado a la Asamblea Nacional. Esta es la entrevista que le hicimos en su visita a QUÉ PASA

Maracaibo – En una visita a la sede de QUÉ PASA, el candidato por la Unidad para la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, aseguró que de ganar las elecciones del 21 de noviembre impulsará una modificación de la ordenanza que rige los impuestos municipales, con el fin de adaptarla a la realidad económica de la ciudad.

Y aunque aseguró no tener definido aún su gabinete municipal, prometió que lo conformaría con hombres y mujeres que, más allá de aspirar a una buena remuneración económica, estén comprometidos con el rescate de la ciudad y que esos puestos de trabajo no necesariamente serán para miembros de los partidos políticos.

La entrevista con Rafael Ramírez

A continuación les presentamos la entrevista completa con el candidato a la Alcaldía de Maracaibo por la Unidad, Rafael Ramírez Colina.

¿ Cómo surge la candidatura de Rafael Ramírez y por qué es usted y no otro el candidato de la Unidad a la Alcaldía de Maracaibo?

La candidatura surge del trabajo político que he venido haciendo durante toda mi vida. Soy abogado laboral de profesión, egresado de la Universidad del Zulia, carrera que ejercí al graduarme y luego me dediqué al servicio público desde la actividad política.

He ocupado cargos como inspector del trabajo del estado Zulia desde el año 2000 hasta el 2002, luego fui electo diputado al Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) en los períodos 2008-2012 y 2012-2016 y luego me eligieron diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2020, tiempo durante el cual también fui representante de Venezuela ante el Parlasur [Parlamento del Mercosur].

En el área política propiamente dicha, a partir de 2018 comencé en Primero Justicia a coordinar el municipio Maracaibo, tiempo durante el cual tuve la oportunidad de conocer el día a día de nuestras parroquias y sus realidades. Porque en todas [las parroquias] hay ausencia de servicios públicos pero en unas se acentúan más [las fallas] que en otras…

Retomo la pregunta ¿Por qué Rafael Ramírez es el candidato de la Unidad y no es otra persona? Porque usted no era el único aspirante a la candidatura

¡Totalmente! Escucha, en ese mismo proceso Primero Justicia tuvo dos aspiraciones que fuimos [el exgobernador del Zulia] Pablo Pérez y yo, y al final obtuve la designación por parte del partido y en la Unidad se fue construyendo un consenso. Por esto mismo que te estoy diciendo, llevaba muchos años haciendo política, la gente sabe cómo es mi forma de actuar y proceder y [gracias a esto] conseguimos consensos, unos más fáciles, otros más complicados.

Lo primero que hicimos fue alcanzar el consenso de la Plataforma Unitaria, que no solo abarca los partidos AD, Copei, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular sino que agrupa sindicatos, gremios, estudiantes. También hay factores que no están en la Plataforma Unitaria pero que hacen vida activa en la oposición y que también se sumaron a mi candidatura.

¿Qué fue lo que sucedió? [se produjo] un consenso en torno a una figura que [representa] un liderazgo emergente que, junto con la experiencia que tiene [Manuel] Rosales en la gobernación, es una llave que se complementa automáticamente.

¿Pero ese liderazgo emergente no lo representa de igual manera Eduardo Vale?

Es probable que lo tenía pero al final tú vas construyendo consensos en torno a una persona y al final fui yo quien fue acumulando esos consensos: el primero fue Un Nuevo Tiempo, el segundo Acción Democrática, el tercero fue el propio [partido donde milita Eduardo Vale] Voluntad Popular.

Porque al final lo que sí entendemos todos es que la Unidad es un valor y todos nosotros fuimos decidiendo quién era la opción que podía lograr una mejor figuración en el proceso electoral.

Pero me imagino que hubo una negociación política, que todos estos aliados que apoyan su candidatura van a tener alguna cuota política en la eventual administración de Rafael Ramírez en la Alcaldía de Maracaibo

Pero es que no solo la van a tener en la administración. La van a tener también en los cuerpos deliberantes, porque al final la Plataforma Unitaria no es solo para que algún partido gane la elección y se quede gobernando solo.

Es la posibilidad de que todos se vean involucrados, no solo los partidos políticos sino mucha gente que hace vida en la sociedad que adversa a este gobierno, que adversa las políticas de Omar [Prieto], las de Willy [Casanova] de [Nicolás] Maduro y que busca en ese cambio la posibilidad de intervenir también.

Nosotros somos diversos y creemos que vamos a construir una gran plataforma de gestión que los involucre a todos, eso viene con toda seguridad.

Entiendo entonces que usted tiene diseñado su equipo de gobierno ¿Ya escogió a quienes ocuparían las diferentes direcciones de la Alcaldía de Maracaibo?

No. Porque esto va por etapas. Lo primero que tenemos que hacer es ganarnos el corazón de la gente, que tiene esperanza y entusiasmo, y en eso estamos trabajando. Después de eso debemos ganar el proceso electoral que tiene su grado de dificultad que debemos abordar y después que ganemos empezaremos a buscar a los mejores hombres y mujeres para que ocupen las posiciones.

¿Y qué es lo que los va a convertir en los «mejores» hombres y mujeres para ocupar esos cargos?

El perfil de gente que esté decidida a cambiar al Zulia y la Maracaibo que tenemos, y que lo haga con una motivación que no necesariamente es económica, sino una motivación que te encuentras en la calle, por ejemplo…

Eso suena bien, pero es difícil conseguirlo. Todo el mundo trabaja porque aspira a recibir una retribución económica. Hay un refrán que reza que «nadie regala un saco de harina sin esperar recibir a cambio por lo menos un bollo de pan»

Estoy de acuerdo, pero al final hay mucha motivación de gente que no está pensando en la remuneración sino en cuánto puede contribuir en la transformación de la Alcaldía de Maracaibo. Y te pongo un ejemplo: hay gente que te dice «yo quiero ayudar porque si Maracaibo se recupera mis hijos vienen de vacaciones, mis hijos regresan al país».

Esa persona va a necesitar una remuneración si le toca trabajar, pero el dinero no es su principal motivación. Lo que más le interesa es reunir a su familia nuevamente y eso es más poderoso que pensar en el cargo o en el sueldo. Y esto ha hecho que mucha gente se esté involucrando con la intención de tener una mejor ciudad.

Hay mucha gente que ya hizo arraigo en otros países y seguramente no quiere volver a vivir en Maracaibo, pero si logramos como gestión que al terminar el período la gente venga de vacaciones, que digan «desde noviembre me voy a Maracaibo y regreso en enero a mi nuevo país», habremos logrado algo no solo por la gente sino también por la ciudad.

Me describió sus aptitudes con las cuales logró ganar la candidatura de la Unidad ¿Cuáles son las características que lo destacan o lo diferencian de la actual administración de la Alcaldía de Maracaibo? ¿Cómo es Rafael Ramírez en comparación con Willy Casanova desde el punto de vista administrativo?

Que yo sí estoy convencido de que debo servirle a la gente y Willy Casanova no lo está, porque él solo se debe al funcionario que lo designó que fue [Nicolás] Maduro. Él no se debe a la gente, como tampoco lo hace Omar Prieto…

Pero a ellos los eligió la gente, no el presidente Nicolás Maduro

Lo eligió la gente nominalmente pero [Willy Casanova] nunca lo entendió para efectos de atender a sus electores, porque no les resuelve ni un problema. Y cuando tú no atiendes ningún problema de la gente y además no te importa es porque estás decidido a deberle el favor a quien te designó que en este caso, insisto, es Nicolás Maduro.

Nuestra mayor diferencia es que nosotros sí estamos convencidos de que hay que trabajar para la gente, porque al final de eso se trataba la descentralización en esencia, que tiene la posibilidad de designar a un funcionario al que evaluabas en un período de tiempo y si lo hacía bien podía seguir escalando y si lo hacía mal lo desechabas.

A ellos no. No les importa no hacer nada por nadie porque saben que al final la designación es a dedo desde allá desde Miraflores, donde deciden quién puede ser o no candidato.

Pero el PSUV acaba de hacer unas elecciones primarias

Sí ¿Y cómo terminaron?

Dígalo usted

Bueno, que todo lo terminó decidiendo la dirección nacional y «va a ser usted, y va a ser usted… Usted no». Eso fue lo que pasó, porque en el caso de ellos solo deben la pleitesía a Maduro y no a la gente.

Y te digo esto porque si él [como alcalde de Maracaibo] sabe que en [la parroquia] Coquivacoa las aguas negras corren por la calle y tienes camiones vacuum ¿Por qué no lo limpia?

Si el alcalde sabe que la recolección de basura es un problema complejo, que quizás operativamente no tiene la capacidad para recogerla ¿Por qué no le enseña a la gente a aplicar un horario para la disposición de los desechos y en cambio deja que en cada sector se formen vertederos a cielo abierto para luego recogerla?

Antes se hacía así, eso se puede volver a hacer y para ello no se necesita dinero sino voluntad. ¿Pero qué es lo que ha hecho Willy Casanova? Dejar que Maracaibo se vuelva un gran vertedero a cielo abierto.

[Por ejemplo el sector] Siete Provincias, donde dejan que se acumule una montaña de basura y luego mandan un [camión] volteo a recogerla allí. En la prolongación Circunvalación 2, una cuadra antes de entrar a La Caridad del Cobre hay otro vertedero de basura. [En la parroquia] Francisco Eugenio Bustamante, en el semáforo de Cuatricentenario, semáforo que por cierto no sirve, la basura llega a la mitad del poste.

¿Por qué tiene que dejar que acumulen la basura y no diseñar un horario para recogerla? Esto no tiene que ver con inversiones mil millonarias o una gran flota de camiones, sino con orden y eso es lo que no tiene el alcalde Casanova.

Esta no es una gestión sino una ficción, porque echó una pinturita aquí y otra pinturita más allá, o porque puso unos bombillos ahorita en su cuarto año de mandato cuando se acordó que es alcalde y con eso pretende resolver los problemas reales de los marabinos, sin abordar toda la problemática que padecemos

¿Cuáles son los problemas prioritarios de Maracaibo? ¿Qué se debería atender con urgencia?

El principal problema de la economía marabina, además del cobro de los impuestos que son criminales, es la movilidad. Aquí no hay ninguna forma de transporte público que no sea la tracción de sangre. Aquí usted se mueve con sus piernas, si estás en la Curva de Molina te trasladas con bicitaxi, que es tracción de sangre.

Esta era una ciudad que tenía Red Maestra, transporte colectivo tradicional y los legendarios carritos por puesto. Entonces pasamos de tres modalidades a cero. Eso tampoco necesita una inversión millonaria, sino voluntad. Porque el alcalde sabe dónde está concentrada la gente para poder movilizarla, pero no hace nada para que eso suceda.

Existen rutas que son atendidas por el sistema Bus Maracaibo que impulsó el alcalde Casanova

Pero es que el problema no se está atendiendo desde el plano estructural. Tienes una ciudad que está despoblada producto del éxodo transversal, se ha ido el que tiene y el que no tiene también. Entonces en ese escenario tú puedes saber cuáles son las calles más transitadas para que sea por esa por la cual pase el transporte público.

Si se sabe que no se cuenta con suficientes unidades de transporte como antes entonces diseña una ruta que atienda las necesidades de los grandes grupos. Por ejemplo, agarra uno que recorra toda la avenida La Limpia desde El Muro y que llegue hasta el centro. Pero ¿Sabes por qué no lo hace? Porque La Limpia no la terminan de arreglar, la tienen destruida.

¿Entre las obras que se le pueden reconocer a la actual administración de la Alcaldía de Maracaibo hay alguna que pueda destacar?

Todos me preguntan lo mismo y ahorita afirman que La Curva, que es la [obra] que más utiliza él para efectos de su discurso…

Bueno, toda administración tiene una obra bandera…

Ese es el problema, que no hay una gestión que tenga un proyecto bandera porque no hay un proyecto de ciudad. No tienen idea de qué hacer.

Por ejemplo, [el exaldalde Fernando] Chumaceiro, el primero de la descentralización, se fajó en el tema de los corredores viales, en estructurarlos en proyectos, y [el exalcalde Manuel] Rosales hizo los corredores viales y las rutas de transporte. Entonces su visión era la movilidad más el tema del asfaltado.

Ahora, aquí no hay plan, aquí lo que hay es decoración. No hay un proyecto de ciudad. ¿Qué es Maracaibo hoy? Una ciudad de supermercados y farmacias ¿Por qué? Porque [las administración de Willy Casanova] no tiene un proyecto que genere algún tipo de incentivo para que la ciudad crezca de otra manera.

Y restaurantes…

Sí, restaurantes de los amigos de él. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no hay un proyecto de ciudad, que podamos decir que la Alcaldía de Maracaibo financiará o creará un incentivo por medio de los impuestos para que, por ejemplo, tengamos muchas clínicas, o muchos parques y sea una ciudad recreativa. No, no existen incentivos para orientar la vocación de la ciudad.

Mucha gente me dice «es que con el alcalde se puede hablar». ¿Y usted quiere una conversación amena con el alcalde o quiere tener una ciudad?

Varias veces ha nombrado los impuestos municipales, deduzco que tiene un plan orientado a la recaudación fiscal en el municipio ¿Qué está pasando con los impuestos y cuál es su plan tributario para la ciudad?

¿Qué está pasando? Que los impuestos los están cobrando como si esta fuera una ciudad productiva y no están diseñados para una economía deprimida como la que tenemos.

Entonces, desde la administración de Willy Casanova lo primero que hacen es cobrarte impuestos en línea, en tabla rasa, todos pagan por igual no importa lo que produzcas ni cómo lo produzcas, ni importa tu grado de dificultad. Vendas o no, debes pagar.

Inclusive, a pesar de que el gobierno nacional impuso el 7 + 7 te cobran los impuestos parejos aunque no puedas abrir por motivo de la cuarentena.

Se debe tener un impuesto basado en la producción, dependiendo de lo que vendas, pagas. Entendemos que los impuestos ayudan a la ciudad y los comerciantes los quieren pagar. Pero la esencia de los impuestos es que muchos paguen poco, pero actualmente con la administración de Casanova pocos pagan mucho.

Pero el modelo tributario anterior tenía defectos, como por ejemplo que permitía la evasión fiscal. Algo había que hacer para frenar la evasión tributaria.

El método esencial es ver cómo haces para que la mayoría se formalice y paguen menos. ¿Al final qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te cobran en los impuestos municipales? El impuesto sobre inmueble urbano y los servicios municipales que son el aseo y el gas. Y si eres comercio pagas los que acabamos de nombrar más actividades económicas y propaganda y publicidad.

Entonces hay comercios, por ejemplo una zapatería, que no usa el servicio del gas pero igual se lo cobran. Cobran el aseo y no recogen la basura. Y el de actividad económica no se relaciona con la actual productividad de los comercios. Porque está bien que me cobren por determinada actividad económica, pero cóbrame según la productividad que tenga.

Esta mañana estuve en Los Plataneros ¿Qué nos dijeron? Que si esto no cambia el 21 [de noviembre con las elecciones] se van, porque están trabajando solo para pagar el Sedemat.

La calle de Los Plataneros la hizo Manuel Rosales hace 14 años y la terminaron Pablo Pérez y Eveling de Rosales y desde entonces por ahí no ha ido Casanova.

Ah, pero el Sedemat si va a cobrar los impuestos. Entonces la gente les dice que pagarán cuando tapen los huecos y la respuesta es que no, que es al contrario, que los arreglos los harán después que los comerciantes paguen. Y eso no es verdad, no se lo van a hacer porque por esa calle Willy Casanova no pasa nunca.

¿Y cuál es su propuesta en materia tributaria?

Con el tema de los impuestos lo que hay que hacer es redimensionarlos. Primero poner a la gente a opinar, a los comerciantes, y cobrarles según su productividad. Diferenciar los impuestos de acuerdo al tamaño del comercio.

¿Se ha reunido con la Cámara de Comercio de Maracaibo? ¿Qué opina ese gremio, qué esperan ellos de usted?

Lo que esperan es que podamos hacer un trabajo en conjunto de acuerdo a la realidad de una economía deprimida, porque están dispuestos a pagar, saben que los impuestos ayudan a mejorar la ciudad. Lo que debemos lograr es que sea un impuesto razonable para que se sigan abriendo locales.

Hay que lograr el sistema de incentivos que te permita dinamizar la economía.

Pasando al tema político, hace unos días el gobernador Omar Prieto emitió unas declaraciones en las que afirma que usted no sabe de Maracaibo y que no conoce la ciudad ¿Qué le responde usted al gobernador y qué mensaje le envía a Willy Casanova?

La respuesta es muy clara: Omar Prieto no sabe que es gobernador del Zulia. No ha resuelto un solo problema de los zulianos…

Él le puede decir, por ejemplo, que resolvió en gran medida el problema de la electricidad

¡No! Fue peor. Nos castigó de la peor manera. ¿La promesa de los dos cuál fue? Que cuando ellos llegaran a la Gobernación del Zulia y a la Alcaldía de Maracaibo iban a tener línea directa con Miraflores y que por eso se resolverían los problemas del Zulia.

¿Y qué nos regaló Omar Prieto en su primer año de gestión? Siete días sin luz. Y me puedes decir que ese fue un problema nacional y sí lo lo fue, pero aquí hay un gobernante que se supone que debe defender a su gente y [Omar Prieto] no dijo ni «buenos días» cuando nos quedamos sin luz.

Y te pongo otro ejemplo, dijeron que con esa línea directa resolverían el problema de los zulianos y anda a ver las colas de la gasolina, que duran tres y más días. Y no es verdad que es en todo el país, porque uno va a Falcón y allá sí hay gasolina, a solo tres horas de distancia.

El problema de Omar [Prieto] es que él solo sabe pelear, sale rodeado todos los días de militares y policías y me pregunto ¿Ha acabado con la extorsión?

Y en el caso de Willy [Casanova] yo te voy a responder con un ejemplo: vive diciendo que está dedicado a los lados de El Marite y al preguntarle a la gente de [la parroquia] Venancio Pulgar qué opinan de la gestión del alcalde, porque me lo dijeron antenoche, no lo han visto nunca por esa parroquia después que ganó.

No lo han visto nunca por [la parroquia] Francisco Eugenio Bustamante después que ganó.

Entonces cuando dice que soy un aparecido, yo le digo que sí. Soy un aparecido para asustarlos a ellos porque se van, porque nosotros sí estamos todos los días en la calle y sabemos lo que está pasando con la gente.

Él no sabe qué pasa el 19 de abril en Francisco Eugenio Bustamante, nunca ha ido para allá. Esas carreteras son de arena. No ha ido a San Pedro, a Venancio [Pulgar], no conoce el sector Etnia Wayúu, o el sector Las Tuberías.

No tiene idea qué pasa el Lago Azul que nunca más les llegó el agua. No pasa por Cerros de Marín, sector vecino a donde viven todos ellos en La Lago y La Virginia, porque en Mota Blanca se cayó un transformador hace dos meses y no han resuelto el problema.

Son ellos quienes no conocen Maracaibo, no la trajinan y como no lo hacen desconocen el padecimiento de la gente. Soy un aparecido en las noches, en las sombras, porque somos la pesadilla que los vamos a sacar de allí.

Para el proceso de negociaciones en México el presidente Maduro eliminó los protectorados ¿Si en las elecciones del 21N usted gana la alcaldía, cree que les pueden nombrar un protector?

Lo que nosotros hemos decidido es no preocuparnos por lo que van a hacer los demás sino por lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué han resultado ser los protectores? Unos inútiles que no le resuelven un problema a nadie.

Partiendo de que no cumpla su promesa y vuelva a nombrar a los protectores, nosotros tendremos una gestión y una respuesta que darle a la gente.

Y ese norte no lo vamos a perder de ninguna manera. Si ellos ponen 10 protectores, nosotros trabajaremos más, porque al final esos inútiles son como Omar y Willy, que viven dentro de una burbuja de aire acondicionado con 70 tipos afuera con armas largas, con 80 camionetas blindadas, porque para eso es lo único que son buenos.

Gobernar Maracaibo es más atractivo que gobernar muchos estados del país por ser una ciudad con capacidad de ofrecer mucho económicamente ¿Cómo sería el control en el manejo de los recursos en un mandato de Rafael Ramírez?

La respuesta es simple: transparencia con rendición de cuentas. Yo he pensado que una de las cosas que debemos hacer es primero ganarnos la confianza para que la gente quiera pagar los impuestos para reinvertirlos en servicios y luego rendir cuentas.

Que no es algo profundo ni que yo inventé, porque está en la Ley, pero es rendirlas de forma mensual abiertos a recibir recomendaciones de la gente.

En países desarrollados cuando ven que los impuestos se invierten en servicios públicos eficientes la gente se ve en la obligación de pagarlos. Aquí no, porque se los roban unos pocos.

Debe existir la transparencia con la rendición de cuentas como norte para que esas dos variables te den la confianza que la gente necesita.

Aquí hay funcionarios que cargan ocho camionetas blindadas, viven a cuerpo de reyes y todo el mundo sabe que en la administración pública el que más gana cobra 60 dólares. ¿Y por qué pasa eso? Porque no rinden cuentas.