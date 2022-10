Rafael Lacava se hace viral al auto evaluarse: «me llenaron de mierda, bien hecho»

«Estoy todo lleno de excremento y la razón es que una persona pasó por este hueco que hay una cloaca rota y yo venía pasando y me echó todo el mierdero encima», dijo Lacava

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, se criticó a sí mismo luego de que un conductor cayera en un hueco y le saltara agua sucia en la ropa.

El carismático político se encontraba en las calles de Valencia ejercitando, y se volvió viral tras publicar un video en sus redes sociales donde relató ,con mucha molestia y simpatía, que mientras caminaba por las calles de la entidad le cayó excremento en la ropa. «Estoy todo lleno de excremento y la razón es que una persona pasó por este hueco que hay una cloaca suelta y yo venía pasando y me echó todo el mierder… encima», dijo Lacava.

Aunque dijo que fue su culpa por estar cerca del hueco y también de la persona por no manejar con cuidado y echarle toda el agua negra encima, también aseguró que es culpa de sí mismo (y de la Alcaldía) por no atender a esos detalles en la vialidad: «La crítica más importante de todas, es pa’ los gobernantes, que como yo, permiten esta vaina; esta es una cloaca que no ha sido reparada y como resultado de eso al gobernador lo llenaron de mierda y me disculpan la expresión.

«No estoy hablando ahorita como gobernador, sino como ciudadano, pero bien hecho que llenaron de excremento al gobernador para que no se olvide que tiene que reparar esto y a la alcaldesa también», manifestó.

Finalmente, consciente de los problemas de su comunidad añadió que estuvo bien que lo llenaran de excremento pues según él «un baño de mierda… nunca es malo para poner los pies en la tierra».

Vale la pena destacar que siempre preservó la identidad de la mujer que manejaba el vehículo sin precaución y utilizó el momento para hacer una reflexión, que aunque jocosa, tiene un gran valor en Venezuela, en al que pululan gobernantes incompetentes y que se olvidan de sus obligaciones al poner el trasero en la silla de un despacho público, por insignificante que sea.

¡Bravo por el ejemplo de auto crítica del Gobernador Lacava y de auto ayuda para muchos otros!