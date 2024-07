Presidente reelecto Nicolás Maduro anunció que convocará un gran diálogo nacional

Nicolás maduro aseveró que «Voy a firmar un primer decreto… para convocar a un gran diálogo de entendimiento, de debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T con todos los sectores económicos, sociales, culturales y políticos de todo el país»

El presidente Nicolás Maduro, a punto de reiniciar su tercer mandato, pidió «respeto a la voluntad popular» tras ser proclamado como mandatario reelecto, luego de unos comicios en los que compitió contra nueve contendientes, entre ellos el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González.

«Eso es lo que pido como presidente, respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela, respeto a la voluntad popular (…) voy a defender nuestra ley y nuestro anhelo», remarcó el mandatario ante decenas de simpatizantes que se reunieron cerca del Palacio de Miraflores

Prometió que, con este triunfo, dará «su vida entera para llevar adelante todos los cambios que necesita esta patria», que vivió una intensa crisis económica entre 2014 y 2021, de la que ha empezado a recuperarse.

Maduro aseguró que trabajará en su tercer mandato «para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica», en alusión a las sanciones económicas impuestas por numerosos países en los últimos años, especialmente por Estados Unidos.

Consideró que su reelección «es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano, de las ideas de igualdad».

Diálogo nacional sobre 7 transformaciones

«Voy a firmar un primer decreto, con el impulso y el amor que ustedes me han dado, para convocar a un gran diálogo de entendimiento, de debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T con todos los sectores económicos sociales culturales políticos de todo el país», prometió Maduro en su primer discurso como mandatario reelecto.

En el plano económico anunció que «seguiré el camino de la recuperación y la construcción de una nueva economía para consolidar el crecimiento, la generación de riqueza, la ‘platica’ para poder invertir en lo social».

Maduro igualmente destacó que el diálogo en lo social es «hiper necesario», para aprobar «más temprano que tarde la Ley Antibloqueo para impulsar la recuperación definitiva de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras del país, afectados por las sanciones y la guerra económica».

También anunció que el próximo 25 de agosto se realizará una consulta nacional para que las comunidades elijan sus proyectos priorizados para el tercer trimestre en 4.500 circuitos comunales.

«Para que sea la comunidad la que elija qué proyectos necesita y yo agarrar y ponerle el dinero directo a la comunidad, por eso dije en la campaña electoral que no prometí nada, porque no soy persona de promesas. Yo me comprometí con hechos, con trabajo y con resultados», añadió.