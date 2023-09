Presidente Nicolás Maduro presentó el proyecto de Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras

«Hemos aplicado fórmulas, se ha mejorado a veces un poquito, pero falta mucho todavía, si de verdad queremos un país con vocación productiva no petrolera y exportadora no petrolera, tenemos que hacer más», afirmó el presidente Nicolás Maduro

El presidente, Nicolás Maduro, entregó a diputados de la Asamblea Nacional, el proyecto de la Ley de Fomento de la exportaciones no petroleras, que tiene por objeto organizar y facilitar todas las actividades exportadoras de la economía venezolana.

«Hemos aplicado fórmulas, se ha mejorado a veces un poquito, pero falta mucho todavía, si de verdad queremos un país con vocación productiva no petrolera y exportadora no petrolera, tenemos que hacer más. Por eso he elaborado, con el equipo económico, una ley que permita hacer una revolución institucional, que nos ponga a la altura del siglo XXI para facilitar todas las actividades exportadoras de la economía venezolana», aseveró el Jefe de Estado durante la reunión de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva realizado en el Hotel Humboldt en el cerro el Ávila o Waraira Repano.

Ante los diputados Orlando Camacho y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de la comisión de Economía de la AN, el mandatario nacional entregó el texto que, informó, crea el Fondo Nacional de Exportadores no petroleros, establece sectores estratégicos para la vocación exportadora, la estandarización de procesos logísticos, acuerda incentivos para este tipo de exportaciones, además de la ventanilla única de Comercio Exterior.

«Es el momento de darnos una nueva organización en las exportaciones no petroleras. Yo sé, tengo conciencia, que hemos querido avanzar en la simplificación de todos los mecanismos para facilitar las exportaciones y no hemos avanzado hasta donde es necesario», explicó.

El jefe de Estado visualizó la construcción de un plan con todos los actores económicos del país, el Plan Venezuela Exportadora 2024-2030, y manifestó que espera que para el año 2030, se hayan logrado las metas en lo social, económico, cultural, educativo. «Una gran meta de la Venezuela de la esperanza, de la estabilidad, la paz, en medio de estos años de duro sufrimiento, dolor y angustias».

«Así que, con mucha fe, en nombre de Dios, le pido a la AN que estudie, consulte, discuta y apruebe, con calidad y prontitud, la nueva Ley de Fomento de Exportaciones No petroleras. Aquí está, diputados, espero que me la devuelvan pronto, estudiada, perfeccionada, consultada y aprobada, con mucha calidad», finalizó.