Presidente Nicolás Maduro informó los 14 sectores que se suman al nuevo esquema de flexibilización (Excepto municipios fronterizos y Maracaibo y San Francisco)

Presidente Nicolás Maduro informó que se suman 14 sectores al nuevo esquema de flexibilización de la cuarentena que entrará en vigencia desde el 15 de junio hasta el 21 de junio.

Estos son los sectores autorizados:

• Autolavados de vehículos: 1 PM a 5 PM.

• Ópticas: 7 AM a 12 MD.

• Reparaciones Electrónicas: (Celulares, TV y Computadoras) 12 MD a 5 PM.

• Comercializadoras textil y calzados: 12 MD a 5 PM.

• Papelerías y Librerías: 7 AM a 12 MD.

• Cafés y Heladerías: (Delivery – Pick Up) 1 PM a 5 PM.

• Lavanderías y tintorerías: 12 MD a 5 PM.

• Ensamblaje de equipos electrónicos: 12 MD a 5 PM.

• Encomiendas y envíos: 9 AM a 1 PM.

• Registros y Notarías (Martes, miércoles y jueves) 8 AM a 12 MD.

• Eventos deportivos (Sin públicos) – Gimnasios: 7 AM a 11 AM.

• Consultorios Veterinarios: 1 PM a 4 PM.

• Autocines: 7 PM a 11 PM.

• Centros Comerciales: (Sólo los comercios autorizados) 7 AM a 5 PM

• Mercado de valores y seguros.

De igual manera, informó que se mantiene el toque de queda en los municipios fronterizos del país y se conserva la medida restrictiva de actividades en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia.

Recordemos que en la primera fase de la flexibilización fueron activados los siguientes sectores y que se mantendrán en la segunda fase:

📌 Construcción: 8 AM a 1 PM.

📌 Consultorios Médicos y Odontológicos (Previa Cita) 7 AM a 2 PM.

📌 Peluquerías: 10 AM a 4 PM.

📌 Matería Química: 9 AM a 3 PM.

📌 Plomería y Refrigeración: 7 AM a 4 PM.

📌 Bancos: 9 AM a 1 PM.

📌 Ferreterías: 11 AM a 4 PM.

📌 Textil y Calzado: 10 AM a 4 PM.

📌 Talleres y ventas de autopartes: 10 AM a 2 PM.

📌 Transporte: 7 AM a 6 PM.