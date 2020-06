Presidente Maduro ordenó que “vigilen” a cuatro gobernadores adecos

Maduro dijo que estarían cometiendo delito los mandatarios regionales de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta tras las decisiones del TSJ sobre el CNE, contra los partidos

Venezuela – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que “vigilen el llamado a la instigación y al delito” que están haciendo los gobernadores adecos por considerarlo “peligroso”.

Maduro dijo que estarían cometiendo delito los mandatarios regionales de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta tras las decisiones del TSJ sobre el CNE, contra los partidos. “El llamado a la instigación, al delito que estén pendiente del llamado que estén haciendo en estos días. Porque aquí nadie está por encima de las leyes y si ellos reciben órdenes de James Story vean a ver qué hacen con sus órdenes”.

Según Maduro, estos gobernadores habrían renunciado a sus cargos. “Parece que la gobernadora del Táchira, el gobernador de Mérida, el gobernador de Mérida, de Anzoátegui y Nueva Esparta han renunciado a sus cargos, es lo que me dicen. Se van a retirar de la política es lo que me han dicho, porque dicen que ellos no van a participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, es decir que se retiran de la política es lamentable”, señaló.

Foto: Agencia