Presidente Maduro: La gran fortaleza para estabilizar al mercado petrolero es la OPEP+, pese a locura de EE.UU. y UE contra Rusia

«La gran fortaleza en este mundo para estabilizar al mercado petrolero es la OPEP plus (OPEP+)», anunció este miércoles el presidente Nicolás Maduro Moros, al celebrar las decisiones en consenso tomados por más de 50 países productores y exportadores de crudo, en especial por la Federación de Rusia.

«Lo he dicho: si no existiera la OPEP plus, los precios del petróleo hubieran llegado a 200 dólares el barril. Nosotros hemos regulado el mercado a pesar de las locuras de EE.UU. y Europa contra Rusia», expresó el Jefe de Estado durante la jornada de Miércoles Productivo, donde hizo el lanzamiento del portal digital Vitrina Venezuela.com.

Comentó que el marcador Brent, del precio del petróleo en Europa, se disparó a casi 112 dólares el barril, el gas por encima del 80% al igual que la gasolina de vehículos, todo producto de las «sanciones» y las agresiones coordinadas por EE.UU. y sus acólitos socios en la Unión Europea (UE) contra Rusia.

«La OPEP plus se reunió en paz, en armonía, ningún país amenazando a otro», acotó el Mandatario venezolano.

El vicepresidente Tareck El Aissami, quien representó a Venezuela en el desarrollo de la reunión virtual de la OPEP y de los países productores asociados a la OPEP+, informó que una de las grandes virtudes que tiene esta alianza es la Declaración de Cooperación como mecanismo virtuoso con decisiones respetuosas, de consenso y unánimes.

El Aissami explicó que las naciones OPEP y OPEP+ determinaron que fueron completamente acertados los ajustes adelantados desde el año 2021, para regular en forma equilibrada la oferta y la demanda de crudo en el mundo durante la pandemia del coronavirus.

Y en este momento histórico, con la situación bélica de Ucrania y los ataques de EE. UU. y Europa contra Rusia, la OPEP+ está copresidida por el Viceministro Ruso, y todos los miembros ratificaron las decisiones adoptadas.

«Todos, en debate extraordinario, se adoptó de manera unánime, de nuevo, la declaración de cooperación y reafirmamos la política de ajuste hasta el 31 de octubre de 2022, con estabilidad en precios y garantía de suministro confiable a la humanidad», concluyó el informe del ministro.

La OPEP ha recuperado la economía mundial

El Presidente Maduro ratificó, otra vez, que gracias a la OPEP y la OPEP+ la economía mundial se viene recuperando en la postpandemia, y estas organizaciones son el motor fundamental para la reactivación de la economía de planeta en un mundo multipolar.

«Casi 59 países productores y exportadores, es la suma de países OPEP y OPEP plus, que abogamos por la paz y el entendimiento», manifestó el Presidente venezolano, quien nuevamente fustigó a la organización militar europea, la OTAN, por violar los acuerdos de paz con Rusia.

«Que se cumplan los acuerdos firmados para que la OTAN deje el acoso y amenazas contra Rusia», exigió, al repudiar la pretendida expansión al este de Europa y Asia de esta plataforma guerrerista de fuego y muerte.

«Que dejen esta fase de locura e histeria en que ha entrado la élite de EE.UU. y Europa, ellos son todos responsables de lo que suceda en el mundo», responsabilizó.