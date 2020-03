Polar refutó reportaje publicado por The New York Times

En un comunicado la directora de Comunicaciones e Imagen Corporativa de la empresa, se rechaza la forma de publicación al no ser consultada la posición oficial de la corporación

Venezuela- En un comunicado suscrito por Ivana de Guerrero, directora de Comunicaciones e Imagen Corporativa de la empresa, se rechaza la forma de publicación al no ser consultada la posición oficial de la corporación

El empresario venezolano Lorenzo Mendoza, ejerció su derecho a réplica ante The New York Times, tras expresarle, mediante una carta, su descontento por el reportaje publicado en su versión impresa y digital, en el que afirma haber llegado a un acuerdo de no agresión con el régimen de Nicolás Maduro.

Derecho a réplica

El presidente de Empresas Polar, una de los principales empresas productoras de bebidas y alimentos de Venezuela que por años ha sido constantemente atacada por el gobierno, se queja ante el diario estadounidense del reportaje.

Por medio de una misiva publicada por el diariio El Estímulo, que cita fuentes extraoficiales, la carta está dirigida al director asistente de Internacionales, Michael Slackman.

En la misiva se rechaza el reportaje De parásitos a socios: así hace negocios el socialismo de Venezuela, publicado en versión impresa y digital.

Fuentes anónimas

“El gobierno implementó un estricto control socialista por décadas. Ahora, el capitalismo está de vuelta para mantener a Nicolás Maduro en el poder», dice el sumario de NYT.

Y agrega: «Una empresa ejemplifica el fin de las tensiones entre la revolución bolivariana y el sector privado”.

Ante ello, Polar responde:

“Dado que el contenido publicado por el señor Kurmanaev se basa exclusivamente en fuentes anónimas a las que no podemos dar credibilidad alguna, y que se nos ha negado la posibilidad de dar nuestra versión, a pesar de haberla ofrecido previamente y por escrito, vemos que en este caso se ha violado gravemente la ética del ejercicio profesional del periodismo”, concluye la carta.

La misiva, con la que Polar se queja ante The New York Times fue firmada por Ivana Guerrero, directora de Comunicaciones e Imagen Corporativa de Empresas Polar.

Las peripecias y los desencuentros entre el corresponsal jefe de NYT y la empresa son el punto central de la carta.

La conclusión es que no se les dio tiempo de responder, en medio de un largo feriado en Venezuela, por el Carnaval.

«A la empresa y la persona de quien se escribe, no se le permitió dar su opinión, a pesar de haberla ofrecido antes de la publicación», aseguran.

Desencuentros

El 23 de febrero de 2020 The New York Times publicó en versión electrónica, y luego en impreso, una nota con el título Venezuela’s Socialists Embrace Business, Making Partner of a ‘Parasite’, firmada por Kurmanaev.

La publicación se refería principalmente a Empresas Polar y a su presidente ejecutivo, Lorenzo Mendoza.

Polar asegura, en su carta, que «ni a la empresa ni al ingeniero Mendoza se les dio la oportunidad de dar su versión (…) por lo que vemos que se violaron principios fundamentales del periodismo ético y digno de credibilidad».

«Nos parece lamentable que en la publicación mencionada, que rechazamos totalmente, se hagan afirmaciones de acuerdo únicamente con fuentes anónimas».

El reportaje de The New York Times afirma: “La historia de la tregua entre Mendoza y Maduro, acordada en una reunión celebrada a mediados de 2018 de la que no se había informado con anterioridad, muestra el acercamiento del gobierno venezolano, que se define como revolucionario, a la clase empresarial contra la que estuvo en guerra durante casi dos décadas”.

La nota del NYT, además, se refiere a la incipiente apertura económica ensayada por el chavismo en medio del desastre económico de Venezuela.

Foto: Agencias