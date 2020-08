Otorgaron casa por cárcel a Juan Requesens

La medida se produce luego de que en horas de la mañana de este viernes surgieran rumores sobre su excarcelación, la cual fue desmentida por Rafaela, quien aseguró que de producirse un cambio lo informaría, como en efecto sucedió

El diputado Juan Requesens fue excarcelado la tarde de este viernes y ya se encuentra en su casa, según confirmó hace minutos su hermana Rafaela.

Esto luego de que durante la mañana de este jueves surgieron rumores sobre su excarcelación, la cual fue desmentida por Rafaela, quien aseguró, no obstante, que cuando se produjera un cambio en la situación de Juan, sería ella misma quien lo informaría a todo el país. Como en efecto lo informó en la tarde.

MI HERMANO JUAN ESTÁ EN CASA. — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 28, 2020

La dirigente acotó que no se trata de una medida de libertad plena, sino de una sustitutiva de privación de libertad, o casa por cárcel.

¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos MUY claro que Juan NO ES LIBRE AÚN y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean. pic.twitter.com/UzeRGky1WP — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 28, 2020

“¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos muy claro que Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean. Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos”, expresó.

Mi hermano Juan está en casa. Le dictaron la medida cautelar de casa x cárcel. La lucha continúa, por Venezuela todo. #LibertadParaRequesens #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 28, 2020

Juan Requesens fue arrestado el 7 de agosto de 2018, por miembros del Sebin, quienes ingresaron violentamente a la residencia del parlamentario sin identificarse y lo trasladaron a la sede del ente policial.