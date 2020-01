Nuevo presidente de la AN acusó a Guaidó de sabotear elección de la junta directiva

“La Constitución es muy clara y precisa, señala que la única manera de que se suspendiera la sesión es que no existiera el quorum reglamentario. No había motivo alguno para que no se cumpliera la norma constitucional”

Caracas – El diputado Luis Parra acusó este lunes al líder opositor Juan Guaidó de querer retrasar la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), lo que a su juicio se realizó de forma “constitucional”, y asegura que ayer contó con la presencia de 150 parlamentarios en el Hemiciclo.

“La Constitución es muy clara y precisa, señala que la única manera de que se suspendiera la sesión es que no existiera el quorum reglamentario. No había motivo alguno para que no se cumpliera la norma constitucional”, expresó en declaraciones a la prensa desde el Parlamento tras ser elegido por el oficialismo, luego de que el régimen impusiera trabas para el ingreso de algunos diputados opositores a la votación.

Indicó que los hechos de este domingo deben servir para retomar el orden constitucional, comenzando por la Fuerza Armada que no debería regirse por partidos políticos.

“Lo que es normal en cualquier parte del mundo es el establecimiento de la AN para un nuevo periodo, no puede ser un hecho para la destrucción del Parlamento. Tenemos que acabar con la polarización, tenemos que normalizar la agenda legislativa”, dijo.

Señaló que en los próximos días estarán oficiando el trabajo a desarrollar como junta directiva para el año 2020.

En su discurso también exhortó a Nicolás Maduro a darle la cara al Parlamento.

Informó que entre las primeras acciones de la Asamblea Nacional está la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además comentó que la junta directiva solo se puede elegir en el Palacio Federal Legislativo, en referencia a la reelección de Juan Guaidó con 100 votos que se realizó en la sede de El Nacional.