No participaremos en ninguna farsa de elecciones parlamentarias, asegura Guaidó

El presidente de la AN, Juan Guaidó, expresó este martes que la única solución a la crisis que vive Venezuela pasa por una elección presidencial, y todo lo demás es una “farsa” como las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

AN – El presidente de la AN, Juan Guaidó, expresó este martes que la única solución a la crisis que vive Venezuela pasa por una elección presidencial, y todo lo demás es una “farsa” como las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

“El problema que sufre Venezuela no fue por haber elegido una AN transparente, que tenía las dos terceras partes del país, es por el desconocimiento de la Constitución, es por e secuestro de los poderes públicos, es por haberse robado la última elección presidencial, ya el 20 de mayo de 2018 demostramos que para farsas no nos vamos a prestar, a ningún tipo de acto írrito nos vamos a prestar que no oriente a una solución real al conflicto que vive Venezuela”, afirmó Guaidó en declaraciones difundidas por la periodista Gabriela González.

El líder opositor agregó que “eso no es solo dentro de la unión opositora, la UE hace dos días emitió un comunicado bien severo, bien fuerte donde tuvo que reacciona su cancillería, y ellos lo dijeron claramente, la solución pasa por una elección presidencial, por atender la emergencia humanitaria, por el respeto al Parlamento, hoy estamos en una situación de debilidad institucional, de secuestro, que mantiene a los venezolanos pasando trabajo en el mundo, que mantiene en vilo nuestros activos protegidos en todo el planeta, no sólo los venezolanos, también el Grupo Internacional de contacto, el Grupo de Lima, nuestros aliados están muy claros que no se van a dejar distraer ni engañar por un régimen que ya ha tratado de hacer esto de nuevo”.

Guaidó reiteró en que “quieren usar el mismo esquema que utilizaron el 20 de mayo de 2018, con el reconocimiento implícito de que ese CNE no funcionó, de que con eso no se va a reconocer nadie, de que están en emergencia política ellos, de que nadie les quiere prestar dinero porque no tienen confianza en ese régimen usurpador”.

Finalmente, concluyó asegurando que “el resultado será un desastre, por eso se reincorporan a la comisión, hay un reconocimiento implícito a que el único organismo legítimo es el Parlamento nacional, y que la única solución a la crisis que vive Venezuela pasa por una elección presidencial, todo lo demás es una farsa, todo lo demás no va orientado sino a agravar aún más la crisis que ya es bien sufrida por todos los venezolanos”.