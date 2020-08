Nitu Pérez difunde falsa información sobre Venezuela que al parecer sucedió en Paraguay

Pérez había informado en una primera oportunidad que el hecho había sido registrado en el estado Lara, pero posteriormente indicó que según algunos usuarios, el sitio corresponde a Paraguay o Argentina

Venezuela – La periodista venezolana, Nitu Pérez Osuna difundió un video en su cuenta de Twitter, donde se observa una situación irregular, donde un grupo de funcionarios le hacen bajar la mercancía a un ciudadano de su camión por presuntamente no poseer los permisos correspondientes por el COVID-19.

Lea también: ¿El pueblo, la víctima real de las sanciones internacionales a funcionarios en Venezuela?

«Sabemos que si no es por una cosa, es por otra, pero siempre extorsionan», dijo.

Pérez había informado en una primera oportunidad que el hecho había sido registrado en el estado Lara, pero posteriormente indicó que según algunos usuarios, el sitio corresponde a Paraguay o Argentina.

Así me llega. Me dicen que es un productor del Estado Lara a quien amenazar con decomisarle la mercancia por no tener un permiso por covid. Sabemos que si no es por una cosa, es por otra, pero siempre extorsionan. El pago de vacuna lo exige “la autoridad”. El los perdona. Yo no. pic.twitter.com/pZRjo4L22E

— Nitu Pérez Osuna (@NituPerez) August 26, 2020