Néstor Reverol y Padrino López son mencionados junto al Presidente Maduro en informe de la ONU (+detalles)

Una Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela asegura que Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, (Vladimir Padrino López); y del Interior, (Néstor Reverol), están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El mismo informe reconoce que “La Misión no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, la Misión se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta”.

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, que realizó este informe está integrada por “Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, y se estableció en virtud de la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le encomendó durante un año investigar (las supuestas) ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014″.

El informe no menciona el ambiente convulsionado del momento, durante el cual se desarrollaron, las tristemente celebres guarimbas a las que convocó la oposición venezolana, y que tanta perturbación causaron en la estabilidad ciudadana y económica, con el cierre de calles, avenidas y autopistas impidiendo el libre tránsito, que también es un derecho humano.

El informe tímidamente, reconoce, en solo una línea, “la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público…”.

El informe publicado este miércoles por esa Misión ofrece amplia información en el que aseguran que se haya la participación de un tribunal “que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares”.

“La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, se señala en las conclusiones de la investigación.

El informe continua con sus aseveraciones unilaterales cuando dice “Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetrados en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES)”.

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.