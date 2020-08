Muertes y contagios por coronavirus causaron situación irregular en cárcel de Yare III

Una fuente que pidió no ser identificada por su seguridad, afirmó que se están produciendo traslados arbitrarios hacia otros penales como medida de presión para que se mantenga en silencio la emergencia sanitaria que se vive en el interior de la cárcel

Miranda – En horas de la mañana del viernes se produjo una situación irregular en la cárcel de Yare III, en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, estado Miranda, debido a un foco de contagio de covid-19 en el penal.

Habrían fallecido cuatro reclusos a causa del virus. Otros se encuentran contagiados, por lo cual los reos exigen atención médica de forma urgente. Solicitan que Iris Varela, ministra de asuntos penitenciarios del gobierno, haga presencia en el lugar.

“Queremos hablar con Iris Varela. No queremos hablar con más nadie. No queremos más mentiras. No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos medicinas. Nos quieren obligar a bajarnos del techo, pero nos tendrán que matar, porque nosotros no estamos haciendo ningún acto violento”, se oye a un recluso en un video que llegó a El Nacional, en el que se ve a reos en la azotea.

Una fuente que pidió no ser identificada por su seguridad, afirmó que se están produciendo traslados arbitrarios hacia otros penales como medida de presión para que se mantenga en silencio la emergencia sanitaria que se vive en el interior de la cárcel.

“Queremos asistencia jurídica y médica, queremos que nos resuelvan nuestros problemas. Nos estamos muriendo de covid-19. Aquí nadie nos presta atención, estamos en pie de lucha, por la libertad y por la salud de nuestros familiares. Van tres muertos y nadie nos dice nada, queremos respuestas”, se les oye decir a los reos.

La fuente informó que otro recluso falleció por lo que suman cuatro decesos.

También aseguró que los primeros contagiados fueron funcionarios de custodia y desde entonces comenzó a propagarse el virus en la prisión.