Más detalles sobre el asesinato de una venezolana en Barranquilla. Karines fue asfixiada con una sábana

Desde tempranas horas de este lunes, Karitza Bohórquez Rondón llegó de nuevo a las instalaciones de Medicina Legal para cumplir con el respectivo papeleo para poder darle traslado al cuerpo de su hermana, Karines Chiquinquira, hacia su natal Venezuela.

La mujer, como se sabe, fue asesinada en la noche del sábado al interior de un motel de nombre ‘Soluciones’, ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al suroccidente de Barranquilla.

Sobre el hecho, que ha generado repudio entre algunos ciudadanos, Karitza reveló nuevos detalles que pudo obtener por parte de los propietarios del establecimiento comercial, revela el diario colombiano El Heraldo.

Según cuenta la hermana de la víctima, Karines estaba laborando como mesera en el lugar donde se le apareció su expareja, identificado como Darwuin José Vargas López.

“Él llegó a eso de las 8 de la noche al lugar y se encontró a mi hermana, estuvieron conversando por una rato y luego le pidió subir a una de las habitaciones; ella no fue obligada a subir. A la hora, él bajó tranquilo, nadie tuvo sospecha de lo que allí había pasado. Allá me dicen que no escucharon gritos ni nada porque la música estaba encendida. Si quizá el lugar hubiera estado en silencio, se dan cuenta que ese hombre la estaba matando”, dijo.

Karines Bohórquez fue asfixiada con una sábana atada a su cuello, al parecer, a manos de Vargas López, con quien había terminado la relación hacía dos meses.

Pero además de acabar con la vida de la mujer con la que había compartido en pareja por varios meses, asegura Kartiza, este hombre le robó algunas pertenencias.

“Ella tenía algún dinero y otras cosas en su cartera, así como su teléfono móvil, que tampoco apareció”, sostuvo la pariente de la mujer asfixiada.

Los problemas entre la víctima y su agresor, quienes convivieron por un par de meses en la ciudad de Maicao (La Guajira), donde el hombre trabajaba en una tienda, se habían intensificado al punto que ella le envió fotografías a su hermana de algunas partes de su cuerpo moreteadas, producto de los golpes. Incluso, ya en Barranquilla, algunas veces llegó a trabajar con magulladuras en sus piernas, según le contó el administrador del motel a la mujer.

Vecinos del establecimiento señalaron que habían visto a Karines en más de una ocasión por la zona, porque había laborado en varias tabernas cercanas. Sin embargo, indicaron que era primera vez que veían por el sector al señalado asesino.

El cuerpo de Karines Bohórquez Rondón, de 27 años, quien era madre de cuatro pequeños que vivían en Venezuela con la familia de ella, fue llevado por carretera hasta Paraguachón, desde donde fue trasladado hasta Maracaibo para darle cristiana sepultura.

Policía, tras la pista

El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que Darwuin Vargas López está individualizado y se espera dar con su captura en los próximos días.

La pista que tienen es que, al parecer, huyó con dirección hacia La Guajira.

Entretanto, el motel Soluciones, donde ocurrieron los hechos, se encuentra cerrado al público mientras se adelantan las investigaciones de rigor.//El Heraldo.