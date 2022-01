Manuel se va pronto

Manuel Antonio Rosales Guerrero, MANUEL, como comúnmente se le llama, ganó, limpiamente y, así lo reconocemos sus contrincantes, las elecciones: De nuevo ocupa, en este caso por tercera vez, la Gobernación del Estado Zulia y lo hace, en conjunción, con doce (12), de las 21 alcaldías que componen el poder político en el Estado Zulia y de donde dimana la representación del pueblo en el quehacer cotidiano.

Debo reconocer y lo hago convencido, que la voluntad popular lo eligió sin penas, objeciones o tiquititaquis que, entre nosotros, tan comunes son en los procesos electorales.

Ahora bien: ¿Qué motivó e impulsó a Manuel a postularse a la Gobernación el Zulia y con ello jugarse el todo por el todo? Este interrogante se fundamenta en la razón que impulsa a Manuel, sin objeción alguna, en el tiempo de vida útil que le queda en el quehacer político, los años que habrán de correr, a partir del año 2024, en el cual estaremos eligiendo al Presidente de la República, para el período 2024-2029

¿De donde brotan estas observaciones que decidí publicar para que el pueblo tenga a mano explicaciones y razones, para llegar a las convicciones que orienten el porvenir?

Veamos. Manuel tiene, como razón de ser: La Presidencia de Venezuela y, para ello, le tocará jugársela, a todo dar, en las elecciones presidenciales del mes de diciembre de 2024, tal como así lo ha declarado el Presidente, Nicolás Maduro, en virtud de lo que establece la ley por el vencimiento del periodo presidencial en curso.

Basado en las realidades del país, entre las que se cuentan la victoria electoral del Chavismo (PSUV) en las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores regionales, de 2021, así como a lo dispuesto en las leyes; la fragilidad de todos los partidos de la oposición, que no cesan de conspirar, forzando la violencia y la desesperación de los grandes capitales; la fragilidad de las empresas e las instituciones, víctimas todos de su afán por derrotar y acabar con el Chavismo, apoyados para ello en la intervención de EE. UU., de la OEA, la Unión Europea; el atraco de Inglaterra, robándose gran cantidad de Oro, entregado por Venezuela para su custodia y, ademas, por la fortaleza política y doctrinaria del chavismo, el año 2024 será crucial para la República.

No olvidemos que Manuel, ya intentó ser elegido para ser Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo como contendor, nada más y nada menos, que al mismísimo Hugo Rafael Chávez Frías (Q.E.P.D.), quien ganó esas elecciones, con un total de votos de, 7.309.080, quedando Manuel, de segundo, con 4.292.466 votos.

Para mí, sin duda alguna y, analizando la realidad política nacional y, por encima de toda emoción, para dar paso a la razón, Manuel Rosales, no va a dejar espacio candidatural a ningún aspirante de la oposición (hoy por hoy no hay ninguno que pueda, ni siquiera, opacar a Manuel), con lo que todas las cuentas apuntan a una confrontación entre el actual Presidente, Nicolás Maduro Moros (PSUV) y Manuel Rosales (UNT, Unidad), quien sin duda trabajará por atesorar los votos de los partidos de la oposición o, en su defecto, de la mayor cantidad posible, de ellos, cosa que no logrará, por la guerra a muerte que propiciarán, en bandadas, todos los aspirantes de las diferentes oposiciones y contrarios al presidente Maduro, candidato único del oficialismo.

Yo, Gastón Guisandes López, acepto que no soy Santo de la Devoción, de Manuel y, que nunca lo seré, por mil razones que no vienen a cuenta mencionar, pero, como persona del mundo informativo ―Prensa Impresa; Televisión; Radio; y demás medios comunicacionales―, a la par que me entrego a toda noticia, que informe o forme opinión pública y llegue a manos de mis lectores, de mis televidentes y de mis radio-oyentes, porque esa ha sido mi tarea a lo largo de los años transcurridos, desde 1962 hasta la fecha, siempre difundiré toda información o noticia que sea trascendente, como lo será, sin duda alguna, la elección del próximo presidente de Venezuela y ya, con Manuel, tenemos el segundo candidato.

Gastón Guisandes López

Editor