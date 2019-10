Maduro: Si la ONU me da $200 millones me traigo a todos los venezolanos de Perú en un mes

El presidente Nicolás Maduro aseguró que le ha pedido a la ONU recursos económicos para repatriar a todos los migrantes venezolanos que están en Perú, país donde, aseguró, sus compatriotas son víctimas de xenofobia.

Sobre los ataques xenofóbicos contra migrantes venezolanos en el Perú, Maduro aseguró que prepara un plan para que sus compatriotas regresen a su país natal.

Maduro dirigió una solicitud al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

“Yo le he pedido $200 millones al secretario general de la ONU, António Guterres, a Michelle Bachelet, a Acnur, para repatriar a todos los venezolanos de Perú en un mes”, dijo Maduro en una rueda de prensa.

“Le pongo 10 o 15 aviones de 300 cupos y me los traigo a toditos. El plan Vuelta a la Patria tiene una limitación, que no tenemos suficientes aviones para traernos a la lista de más de 100.000 venezolanos que se han inscrito para regresar”, prosiguió al tiempo que aseguró que por tierra o por aire «en un mes me los traigo».

Maduro se refirió a una supuesta marcha contra venezolanos que, aseguró, se realizó en Lima. “La marcha que se hizo en Lima contra los venezolanos Me recordó mucho a las hordas hitlerianas. Todos los que marcharon contra venezolanos en Lima son unos nazis”, manifestó.

“El presidente del Perú es cómplice de las hordas que promueven la xenofobia, es cómplice de la marcha xenofóbica que hubo en Lima”, prosiguió.