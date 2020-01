Maduro: Guaidó “no quiso entrar” a la AN porque no tenía los votos

Maduro “La AN ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva encabezada por el diputado Luis Parra de Primero Justicia (PJ), el primer vicepresidente de Copei y el segundo vicepresidente de Voluntad Popular (VP) y el secretario de Acción Democrática (AD). O sea, ellos tienen la directiva de la AN”, ironizó.

Caracas – El gobernante Nicolás Maduro llegó a La Guaira al final de la tarde de este domingo, 5 de enero, e inauguró el prometido estadio de béisbol. En las instalaciones deportivas se refirió a los hechos en el Palacio Federal Legislativo y reconoció al diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional (AN); una junta directiva que quedó, según su opinión, en manos de la oposición.

Maduro omitió que Parra fue apartado de las filas de PJ tras ser señalado de firmar cartas exculpatorias a empresarios de los CLAP acusados de corrupción y enviadas a la Fiscalía de Colombia. También que el segundo vicepresidente, José Gregorio Noriega fue expulsado de VP por solicitar junto a otros diputados la nulidad de la reforma del Reglamento Interior y de Debate ante el Tribunal Supremo de Justicia. Franklin Duarte (primer vicepresidente) y el secretario de AD, Negal Morales, dieron la sorpresa y hoy fueron tildados de traidores por sus respectivas toldas políticas.

“Esto venía cocinándose desde noviembre, diciembre, de hecho pretendieron imponer una reforma para que diputados que están gozando de lo lindo en Bogotá, Estados Unidos y Madrid pudieran votar vía skype. Venía sonando que (Juan) Guaidó sería sacado de la presidencia de la AN, venía ese debate. Diosdado lo vaticinó en el Mazo Dando”, destacó.

Guaidó, según Maduro, es “repudiado” por el país como “representante del imperialismo norteamericano” y lo acusó de irse multimillonario de la jefatura del Poder Legislativo. Dijo que por esas razones no “quiso” entrar al hemiciclo de sesiones porque habría “una rebelión interna” y perdería la votación.

“Se robó los 400 millones de dólares que le dio el Gobierno gringo, es repudiado por el país entero, es un señor muy corrompido. Líderes regionales de la oposición lo repudiaron meses atrás, que nadie se sorprenda”, dijo.

Rechazó las acusaciones de diputados opositores según las cuales se les impidió ingresar al Palacio Legislativo y recordó que cada año se despliega un operativo de seguridad para resguardar la sesión de instalación del período legislativo. Esto sin mencionar los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional y los forcejeos que obstaculizaron el acceso tanto de legisladores como de la prensa.

“Guaidó solicitó a través de Jorge Rodríguez por medio de Stalin González y Edgar Zambrano que el Gobierno garantizara la seguridad, porque se iba a meter gente que no era diputado a sabotear la votación. Fue lo que se hizo, ustedes vieron como entraron todos los diputados, hasta (Juan Pablo) Guanipa, que le debe a la justicia, fue el primero que entró”, sostuvo.

“Si Guaidó no quiso entrar fue porque no tenía los votos y porque no tenía las que te conté para enfrentar la situación. Si le tocaba ganar ganaba y si le tocaba perder también, pero no se atrevió”, expresó